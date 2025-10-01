Σε πλήρη απορρόφηση των αυξήσεων στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας προχώρησε η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο για τον Οκτώβριο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η τιμή χονδρικής τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η τιμή του «πράσινου» οικιακού τιμολογίου παραμένει στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 0,129 ευρώ/kWh. «Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να προσφέρει το φθηνότερο, μεσοσταθμικά, πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025. Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ έως σήμερα το 2025, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες της», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η επιχείρηση.

Επίσης, προσθέτει: