Η αύξηση των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα έφτασε το 6,6% κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos. Σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας, όπως Αιγάλεω, Γκάζι, Μεταξουργείο και Κεραμεικός, η αύξηση ξεπέρασε το 20%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος άγγιξε το 10%. Η μέση τιμή αναζήτησης κυμαίνεται από 420 έως 600 ευρώ και άνω, ανάλογα με τη γειτονιά και την εγγύτητα σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Στην Αττική, οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές εντοπίζονται σε Κολωνάκι, Λυκαβηττό και Μετς-Καλλιμάρμαρο, ενώ οι χαμηλότερες στη Νίκαια και στην περιοχή Πατησίων-Αχαρνών. Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν επίσης σε Γκάζι-Μεταξουργείο-Κεραμεικός, Αιγάλεω και Μετς-Καλλιμάρμαρο. Οι ενδιαφερόμενοι για φοιτητική κατοικία κοντά στις πανεπιστημιουπόλεις αναζητούν σπίτια με μέση τιμή 550 ευρώ στου Ζωγράφου, 500 ευρώ στα Ιλίσια και 630 ευρώ στην περιοχή Γουδή. Στην περιοχή Εξάρχεια-Νεάπολη, κοντά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η μέση τιμή αναζήτησης φτάνει τα 500 ευρώ, ενώ στην Κυψέλη διαμορφώνεται στα 470 ευρώ και στο Γκύζη-Πεδίον του Άρεως στα 450 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, οι ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών παρουσίασαν επίσης άνοδο κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σταυρούπολη και στις περιοχές Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι, όπου η ΜΖΤ διαμορφώθηκε στα 10 ευρώ/τ.μ., καταγράφοντας άνοδο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι πιο οικονομικές επιλογές παραμένουν στη Σταυρούπολη και τον Εύοσμο, ενώ οι υψηλότερες τιμές συναντώνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή 40 Εκκλησιές–Ευαγγελίστρια, με ετήσια αύξηση 12,6%. Η μέση τιμή αναζήτησης κυμαίνεται από 350 ευρώ σε περιοχές χαμηλής ζήτησης όπως Σταυρούπολη, 440 ευρώ στην Τούμπα και 450 ευρώ στην Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα 410 ευρώ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι περισσότερες φοιτητουπόλεις κατέγραψαν αύξηση στις ΜΖΤ, με μερικές εξαιρέσεις όπως Τρίκαλα (-4,1%), Χαλκίδα (-8%) και Αίγιο (-3,8%). Οι χαμηλότερες τιμές, κάτω των 7 ευρώ/τ.μ., εντοπίζονται σε Δράμα, Αίγιο, Κοζάνη, Λαμία, Αγρίνιο, Σάμο, Καστοριά και Κατερίνη, ενώ οι υψηλότερες τιμές, άνω των 9 ευρώ/τ.μ., παρατηρούνται σε Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και Καλαμάτα. Περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδος, Κέρκυρα και Ρέθυμνο, συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλές ΜΖΤ.

Η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας στην περιφέρεια κυμαίνεται από 350 ευρώ στον Βόλο, 360 ευρώ στην Πάτρα, 370 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη, και 375-400 ευρώ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης. Η άνοδος των τιμών αντανακλά την υψηλή ζήτηση λίγο πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, τις καθυστερήσεις στην αναζήτηση κατοικίας από φοιτητές και γονείς, καθώς και τις περιορισμένες διαθέσιμες επιλογές σε κεντρικές και δημοφιλείς περιοχές. Οι αυξήσεις αυτές δημιουργούν πρόσθετη πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ οι φοιτητές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην εξεύρεση κατάλληλης στέγης σε προσιτές τιμές.