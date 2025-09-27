Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου, το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε επίκεντρο δράσεων για την ευεξία και την υγιεινή ζωή, με το BeWell Festival 2025, μια μεγάλη διοργάνωση που φέρουν εις πέρας η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που διαφέρει από κάθε άλλη γνωστή διοργάνωση, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όλων: από τους πιο φανατικούς φίλους της γυμναστικής μέχρι οικογένειες με παιδιά αλλά και όσους θέλουν απλά να δοκιμάσουν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Από τις πρωινές ώρες, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο ΟΑΚΑ για να πάρουν μέρος σε πλήθος δραστηριοτήτων. Όπως ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ»: «Δεν είναι μόνο για γυμναστηριακούς. Είναι και για οικογένειες, όλη μέρα κάνουν δραστηριότητες. Έχουμε πιλάτες, γιόγκα, on stage προγράμματα. Μετά τις 11 το βράδυ έχουμε δυο μεγάλα parties και θα γίνει χαμός».

Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε τόσο την ίδια όσο και τον Σάκη Τανιμανίδη μέσα στο χώρο του BeWell Festival, να συμμετέχουν ενεργά, να υποστηρίζουν την οργάνωση και να ανταλλάσσουν στιγμές με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το BeWell Festival δεν είναι απλώς μια γιορτή fitness. Είναι μια πρόταση ζωής. Ένας θεσμός που στοχεύει να φέρει κοντά ανθρώπους με κοινή επιθυμία να αισθανθούν καλύτερα, να μοιραστούν εμπειρίες, να ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν νέους τρόπους προσέγγισης της ευεξίας.