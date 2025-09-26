Στο νεόκοπο ελληνικό τουριστικό επιχειρείν επιγράφεται σήμερα ο κύριος αιμοδότης της οικονομίας της χώρας με ποσοστιαία συμβολή, έμμεσα ή άμεσα, κατά 29% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας.

Η παραδοσιακή βιομηχανία, με επενδύσεις χαμηλότερου ρίσκου, εγχαράσσει τη δική της πορεία, όμως οι αποδόσεις σαφώς δεν είναι τόσο υψηλές για πολλούς κλάδους. Ουκ ολίγοι επιχειρηματίες του δευτερογενούς τομέα κλείνουν ευθέως πλέον το μάτι και στον χώρο της ξενοδοχίας.

Στο ραντάρ τους στον κλάδο της φιλοξενίας βρίσκονται τόσο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όσο και άγνωστες στους ξένους ταξιδιώτες περιοχές ανά την Ελλάδα.

Ποιοι επενδύουν

Την πρώτη κίνησή της στον ξενοδοχειακό κλάδο αναμένεται να κάνει και η Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε. με ένα project προϋπολογισμού 74,35 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Το πλάνο της κρητικής βιομηχανίας, η οποία μετρά 26 χρόνια δραστηριοποίησης στην παραγωγή τούβλων, αφορά την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού καταλύματος, δυναμικότητας 374 κλινών, σε ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας στη θέση Αριγανιές στη δημοτική κοινότητα Βρουχά.

Το κατάλυμα θα αναπτυχθεί μετά την πολεοδομική ενοποίηση τριών ακινήτων, σε μία έκταση 71.265,83 τ.μ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κατασκευή της μονάδας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2025, και οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν 18 μήνες, οπότε η μονάδα αναμένεται να μπει σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2027.

Πρεμιέρα στον κλάδο φιλοξενίας, με δύο ξενοδοχειακά projects, κάνει η εταιρεία Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία Αντώνη Βασιλάκη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ξυλείας και των δομικών υλικών.

Η πρώτη επένδυση αφορά το πρώτο παραθαλάσσιο θέρετρο της JW Marriott στη Μεσόγειο, το JW Marriott Crete Resort & Spa, που αναπτύχθηκε έπειτα από μια επένδυση 100 εκατ. ευρώ στο παραθαλάσσιο χωριό Μαράθι στα Χανιά και είναι υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality.

Το δεύτερο project της Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ αφορά ένα ακόμα ξενοδοχείο, αυτή τη φορά δυναμικότητας 70 δωματίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Attica

Σε έναν… συγγενικό κλάδο επενδύει και ο ακτοπλοϊκός όμιλος Attica, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στον ξενοδοχειακό κλάδο με την εξαγορά του Naxos Resort Beach Hotel το 2021.

Μέσω της Attica Blue Hospitality, 100% θυγατρικής της, η Attica Group εξαγόρασε πριν από τέσσερα χρόνια το ξενοδοχείο που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου, έναντι τιμήματος 6,5 εκατ. ευρώ.

Έναν χρόνο αργότερα η ακτοπλοϊκή εξαγόρασε ένα ακόμη ξενοδοχείο, το Tinos Beach, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι η εταιρεία επέκτεινε τις ξενοδοχειακές δραστηριότητές της στη Νάξο με την απόκτηση του Galaxy Hotel, όμορου του Naxos Resort Beach Hotel, έναντι 14 εκατ. ευρώ.

Συνολικά το δυναμικό του ομίλου στα 2 νησιά με τα 3 ξενοδοχεία ανέρχεται σε 300 δωμάτια και 625 κλίνες. Σε ό,τι αφορά τη Νάξο, το ξενοδοχειακό δυναμικό του ομίλου ανέρχεται σε 142 δωμάτια και 286 κλίνες με προοπτική μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη να φτάσει τα 200 δωμάτια και 500 κλίνες αντίστοιχα.

Το δικό του άνοιγμα στον ξενοδοχειακό κλάδο κάνει ο επιχειρηματίας Χρυσόστομος Μαυρόπουλος, γνωστός από την ίδρυση της Eurocatering, της εταιρείας που έχει γίνει ευρέως γνωστή χάρη στις σαλάτες με το σήμα «Φρεσκούλης».

Ο επιχειρηματίας, μέσω της εταιρείας Serifos Village IKE, προχωρά στην ανάπτυξη ενός υπόσκαφου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 4 αστέρων στην περιοχή Γάνεμα στη Σέριφο. Η τουριστική μονάδα, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, θα είναι συνολικής δυναμικότητας 31 δωματίων και θα κατασκευαστεί σε έκταση 20.186 τ.μ.

Στην κατεύθυνση αυτή, προ ημερών η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων & Σύγχρονων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του project, φέρνοντάς το ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της επένδυσης, η φάση κατασκευής του έργου αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες, με το νέο ξενοδοχείο να λειτουργεί σε εποχιακή βάση, την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου.

Στον τουρισμό επενδύει και η οικογένεια Κουκουτάρη της κοζανίτικης βιομηχανίας κατεψυγμένης ζύμης Alfa Pastry. Η οικογένεια Κουκουτάρη έχει στα σκαριά την ανάπτυξη ενός πεντάστερου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 29 δωματίων, στον οικισμό Αγίου Γεωργίου, στο Άνω Κουφονήσι.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από λίγες ημέρες η Υπηρεσία Δόμησης Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενέκρινε την οικοδομική άδεια για την ανάπτυξη του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε έναν από τους προορισμούς που έχει ανεβάσει ταχύτητα και έχει αποκτήσει τη δική του θέση στον τουριστικό χάρτη.

Δραστηριοποιείται στη βιομηχανία των ποτών και όχι μόνο, αφού έχει παρουσία σε πολλούς κλάδους. Ο λόγος για τον κυπριακό όμιλο του Παύλου Φωτιάδη που προετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στον τουριστικό τομέα μέσω μιας μεγάλης ανάπτυξης στην Κρήτη. Μέσω της Emerald Development, η οποία έχει ήδη παρουσία στα νότια προάστια της Αθήνας με οικιστικά έργα, ο όμιλος δρομολογεί την αδειοδότηση ενός χωριού με παραθεριστικές κατοικίες στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, στην περιοχή της Τριόπετρας.

Η mega επένδυση του ομίλου Φωτιάδη, ύψους 500 εκατ. ευρώ, το Triopetra Bay Resort όπως ονομάζεται το project, προβλέπει επί της ουσίας την ανάπτυξη σε δύο φάσεις ενός τουριστικού καταλύματος. Στην α’ φάση αναμένεται να αναπτυχθούν ένα ξενοδοχείο που θα μπει κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας και τουριστικές κατοικίες εμβαδού από 250 τ.μ. έως 550 τ.μ.

Επίσης, θα κατασκευαστούν ένα παγκόσμιας κλάσης Wellness Spa, έκτασης 2.700 τ.μ., που θα απαρτίζεται από 10 αίθουσες όπου θα παρέχονται υπηρεσίες περιποίησης και ευεξίας, ένα γήπεδο γκολφ 9 οπών, καθώς και συνεδριακοί χώροι, εμβαδού 1.400 τ.μ.

Στη β’ φάση του project σχεδιάζεται η δημιουργία ενός τουριστικού χωριού, που θα αναπτυχθεί γύρω από μια παραδοσιακή πλατεία, με καταστήματα και εκκλησία, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις, θεματικό πάρκο αναψυχής για παιδιά κ.λπ.

Το δικό της βήμα στον τουρισμό κάνει η εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου ONYX, η οποία έχει ανακοινώσει την υλοποίηση μιας μεγάλης τουριστικής επένδυσης στη Χαλκιδική. Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται έως 140 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αδειοδότηση μέσω Στρατηγικών Επενδύσεων.