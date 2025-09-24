Περίπου 1.180.000 νοικοκυριά αναμένεται να ευνοηθούν από το νέο κυβερνητικό μέτρο στήριξης όσων ζουν στο ενοίκιο, καθώς από τον Νοέμβριο μπαίνει σε εφαρμογή η νέα εξαγγελία του οικονομικού επιτελείου, σύμφωνα με την οποία θα επιστραφεί από ένα μηνιαίο ενοίκιο σε κάθε δικαιούχο, με τα χρήματα αυτά να μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί χωρίς να χρειαστεί καμία αίτηση, καθώς θα προκύψει αυτόματα από τα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί στην εφορία.

Θυμίζουμε ότι η επιδότηση αυτή θεσπίζεται για πρώτη φορά και στοχεύει να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του υψηλού κόστους στέγασης. Στην πράξη, το κράτος θα επιστρέψει το 1/12 του ενοικίου που κατέβαλε ο ενοικιαστής για το 2024. Το ποσό για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, ενώ για φοιτητική στέγη, όπου τα μισθώματα είναι συχνά υψηλότερα, το ανώτατο όριο φτάνει μέχρι και τα 1.700 ευρώ. Επιπλέον, για κάθε παιδί που βαρύνει το νοικοκυριό, προστίθενται 50 ευρώ στην επιδότηση, ώστε να ενισχύονται περισσότερο οι οικογένειες με παιδιά.

Για να μπορέσει κάποιος να λάβει την ενίσχυση, θα πρέπει ο αριθμός μισθωτηρίου της κατοικίας του να είναι δηλωμένος στη φετινή φορολογική του δήλωση, στον ειδικό κωδικό 081. Όσοι έχουν ήδη δηλώσει σωστά το μισθωτήριο δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα· το ποσό θα καταβληθεί αυτόματα τον Νοέμβριο. Όσοι διαπιστώσουν ότι ο συγκεκριμένος κωδικός είναι κενός, θα πρέπει να υποβάλουν μια τροποποιητική δήλωση και να προσθέσουν τον αριθμό του συμβολαίου που είχαν σε ισχύ το 2024. Ακόμη όμως κι αν κάποιος δεν προλάβει, η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, ώστε να μη χαθεί η επιδότηση.

Προσοχή, η κρατική βοήθεια δεν θα δοθεί σε όλους ανεξαιρέτως που νοικιάζουν σπίτι, αλλά μόνο σε όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμους, το εισοδηματικό όριο φτάνει τα 20.000 ευρώ ετησίως, ενώ για τα ζευγάρια το όριο είναι 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τα 31.000 ευρώ, επίσης με αύξηση για κάθε επιπλέον παιδί. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί στο Taxisnet για επιστροφή φόρου, χωρίς αίτηση, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστέρηση. Υπάρχει όμως μια σημαντική προϋπόθεση: όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για την κύρια κατοικία είτε για φοιτητικό σπίτι, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό με τόκο 8,76% και θα χάσουν το δικαίωμα να λάβουν ξανά επιδότηση για τρία χρόνια.

Από τον Ιανουάριο του 2026 αλλάζουν πολλά. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, όλα τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται. Αν ένας ενοικιαστής, για παράδειγμα, πληρώνει 800 ευρώ το μήνα αλλά συνεχίζει να τα δίνει στον ιδιοκτήτη του στο χέρι, τότε θα χάσει την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες που θα εξακολουθούν να εισπράττουν μετρητά χάνουν την έκπτωση 5% που έχουν σήμερα στο εισόδημά τους από ενοίκια. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις: από το 2026 τα επαγγελματικά μισθώματα που δίνονται με μετρητά δεν θα υπολογίζονται πλέον ως έξοδο.

Η ΠΟΜΙΔΑ, που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων, έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον διοικητή της ΑΑΔΕ ζητώντας εξαιρέσεις από την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζών. Μεταξύ άλλων ζητά να εξαιρεθούν τα μισθώματα έως 500 ευρώ, τα ενοίκια που αφορούν ηλικιωμένους άνω των 70 ετών που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και ειδικές περιπτώσεις όπως όταν το ενοίκιο έχει ήδη πληρωθεί προκαταβολικά, όταν έχει κατασχεθεί ή εκχωρηθεί, ή όταν έχει παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.