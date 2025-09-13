Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου έχει ξεκινήσει. Χιλιάδες νοικοκυριά που δικαιούνται την ενίσχυση η οποία φτάνει έως 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο θα πρέπει να κλείσουν όλες τις εκκρεμότητες με την εφορία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα.

Οι ενοικιαστές οφείλουν να ελέγξουν τη φετινή φορολογική τους δήλωση, εντοπίζοντας τον κωδικό 081. Αν ο αριθμός μισθωτηρίου της κατοικίας είναι συμπληρωμένος, δεν χρειάζεται καμία ενέργεια. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Αν όμως ο κωδικός είναι κενός, απαιτείται τροποποιητική δήλωση με συμπλήρωση του αριθμού μισθωτηρίου που αφορά το ακίνητο μίσθωσης το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και αν δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου, η ΑΑΔΕ θα το αναζητήσει ηλεκτρονικά, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός μισθωτηρίου πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση, εκτός από το 2025. Αν η ανανέωση έγινε το 2024, αυτός είναι ο αριθμός που θα χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση.

Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις

Όσοι είχαν φέτος προεκκαθαρισμένες δηλώσεις οφείλουν να διαπιστώσουν ότι ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και το ποσό του ενοικίου ανταποκρίνεται στο πραγματικό μίσθωμα που κατέβαλαν το έτος.

Έως 800 ευρώ η ενίσχυση

Το ποσό της επιστροφής ενός ενοικίου προκύπτει αυτόματα από τη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το προηγούμενο έτος, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η ενίσχυση φτάνει έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή για μια τετραμελή οικογένεια το επίδομα φτάνει έως 900 ευρώ. Για τη φοιτητική κατοικία η επιστροφή ενοικίου ανέρχεται έως 800 ευρώ.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Άγαμοι: Έως 20.000 ευρώ εισόδημα.

Έως 20.000 ευρώ εισόδημα. Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: Έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο.

Έως 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Αξία περιουσίας:

Η αξία της οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στην επιστροφή ενοικίου για φοιτητική στέγη δεν εφαρμόζεται περιουσιακό όριο.

Κυρώσεις για ανακριβή στοιχεία:

Όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης εντόκως, με επιτόκιο 8,76%, και θα αποκλειστούν από το μέτρο για τρία χρόνια.

Οι αλλαγές που έρχονται το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ενοικιαστές που συνεχίζουν να πληρώνουν το ενοίκιο σε μετρητά θα χάσουν την επιδότηση, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν «στο χέρι» θα χάσουν την έκπτωση φόρου 5% στα εισοδήματα από ενοίκια. Ειδικότερα: