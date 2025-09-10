Η Apple χθες Τρίτη παρουσίασε μια ανανεωμένη σειρά νέων iPhone, ανάμεσά τους και το νέο iPhone Air, με πιο λεπτή σχεδίαση, διατηρώντας τις τιμές σταθερές παρά τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν πλήξει τα κέρδη της εταιρείας.

Το iPhone Air διαθέτει μπαταρία υψηλής πυκνότητας και ολοκαίνουριο επεξεργαστή, με τιμή εκκίνησης τα 999 δολάρια. Η Wall Street παρακολουθούσε στενά για να διαπιστώσει αν η εταιρεία θα προχωρούσε σε αύξηση των τιμών ή θα αναζητούσε εναλλακτικές λύσεις για να καλύψει το κόστος των δασμών, όπως η αύξηση των τιμών σε εκδόσεις με μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτέλεσε το «αστέρι» της ετήσιας εκδήλωσης παρουσίασης προϊόντων της εταιρείας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Τιμ Κουκ να δηλώνει: «Κάνουμε το μεγαλύτερο άλμα που έχει γίνει ποτέ για το iPhone». Η Apple το χαρακτήρισε ως το πιο ανθεκτικό iPhone μέχρι σήμερα. Το νέο μοντέλο ενσωματώνει τον επεξεργαστή A19 Pro, βελτιστοποιημένο για καλύτερη ενεργειακή απόδοση και υψηλότερη επίδοση, ώστε να ταιριάζει με τη λεπτότερη μπαταρία. Ανταγωνιστές όπως η Samsung διαθέτουν ήδη τηλέφωνα με εξαιρετικά λεπτό προφίλ.

Η τιμή του iPhone Air τοποθετήθηκε ανάμεσα στα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας, όπως είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Η Apple παρουσίασε επίσης τα iPhone 17 και iPhone 17 Pro, την τελευταία αναβάθμιση της ναυαρχίδας της, καθώς και τη νέα έκδοση των AirPods Pro ασύρματων ακουστικών και ένα πιεσόμετρο στο νέο Apple Watch.

Η έκδοση των 256GB του βασικού μοντέλου iPhone 17 θα ξεκινήσει από τα 799 δολάρια, ίδια τιμή με το προηγούμενο iPhone 16, αλλά με τη διπλάσια χωρητικότητα. Το iPhone 17 Pro θα ξεκινήσει από τα 1.099 δολάρια για την έκδοση των 256GB, όπως και το προηγούμενο μοντέλο, αλλά χωρίς την επιλογή μικρότερης χωρητικότητας στα 999 δολάρια, όπως υπήρχε στο iPhone 16 Pro.

Η Apple δεν αύξησε τις τιμές ούτε στα νέα μοντέλα ρολογιών ούτε στα AirPods Pro 3.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι τιμές δείχνουν ότι η Apple είναι διατεθειμένη να απορροφήσει το κόστος των δασμών, προκειμένου να κρατήσει την πίεση απέναντι στη Samsung, την Google της Alphabet και τους εγχώριους ανταγωνιστές στην Κίνα, παρότι έχει προβλέψει ότι οι δασμοί θα της κοστίσουν πάνω από 1 δισ. δολάρια στο τρέχον οικονομικό τρίμηνο.

Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν κατά 1,6% μετά την ανακοίνωση των τιμών.

«Αξιοποιούν την κλίμακά τους για να κρατήσουν τις τιμές στα ίδια επίπεδα», δήλωσε ο Τομ Μενέλι, επικεφαλής του IDC Device & Consumer Research Group. «Νομίζω ότι η Apple, όπως και οι περισσότεροι τεχνολογικοί προμηθευτές, γνωρίζουν καλά, ειδικά στις ΗΠΑ, ότι οι δασμοί θα επηρεάσουν την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών στο δεύτερο μισό του έτους. Έτσι θα κρατήσουν τις τιμές σταθερές για να κάνουν εφικτή την αναβάθμιση μέχρι το τέλος του έτους με την ίδια τιμή όπως πέρσι».

Το iPhone Air θα ανταγωνιστεί άμεσα το Galaxy S25 Edge της Samsung, ενώ αναλυτές που μίλησαν στο Reuters τόνισαν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει βήμα προετοιμασίας για την είσοδο της Apple στην αγορά των πτυσσόμενων τηλεφώνων, όπου η Samsung έχει ήδη φτάσει στην έβδομη γενιά. Ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο θεωρείται κρίσιμο για την Apple, ώστε να προσελκύσει πελάτες στην Κίνα, όπου υπάρχει υψηλή προτίμηση σε foldables, την ώρα που η εταιρεία χάνει μερίδιο αγοράς.

«Αυτή η νέα συσκευή θα φέρει αίσθηση καινοτομίας στο iPhone, που είχε παραμείνει το ίδιο για πολύ καιρό», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε. Ο ίδιος σημείωσε ότι η «νέα και σημαντικά βελτιωμένη σειρά iPhone δείχνει εντυπωσιακή, τοποθετώντας την Apple σε ισχυρή θέση για να καλύψει διαφορετικά τμήματα της αγοράς».

Νέες λειτουργίες και τεχνολογίες

Η εκδήλωση είχε περιορισμένη αναφορά στο πώς η Apple σκοπεύει να καλύψει τη διαφορά από ανταγωνιστές όπως η Google, η οποία έχει αξιοποιήσει τα τελευταία της flagship τηλέφωνα για να προβάλλει τις δυνατότητες των μοντέλων Gemini AI. Η Apple έχει βασιστεί σε συνεργασία με την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, για να ενισχύσει πολλά AI χαρακτηριστικά στις συσκευές της.

Η εταιρεία απέφυγε «την καρδιά της κούρσας τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετώντας τον εαυτό της περισσότερο ως μακροχρόνιο καινοτόμο στον τομέα του AI hardware, με ενσωμάτωση σε επίπεδο συσκευής και chip», δήλωσε ο αναλυτής της eMarketer, Γκάντζο Σεβίγια.

Η Apple ανακοίνωσε επίσης ότι το iPhone Air θα διαθέτει νέο chip N1 για τη διαχείριση Wi-Fi επικοινωνιών και νέο μόντεμ C1X για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Τα chips αυτά προμηθεύονταν για χρόνια από την Broadcom και την Qualcomm, με τις μετοχές τους να υποχωρούν κατά 2,3% και 1,1% αντίστοιχα το απόγευμα της Τρίτης.

«Αυτή είναι υπολογιστική ισχύς επιπέδου MacBook Pro, μέσα σε ένα iPhone», δήλωσε ο Τιμ Μίλετ, στέλεχος της Apple στο τμήμα chips, κατά την παρουσίαση στην έδρα της εταιρείας στο Cupertino, Καλιφόρνια. Το iPhone Air θα διαθέτει δύο κάμερες και θα καταργήσει την υποδοχή φυσικής κάρτας SIM, απελευθερώνοντας χώρο για μεγαλύτερη μπαταρία.

Η Apple ανακοίνωσε επίσης ότι το βασικό μοντέλο του iPhone 17 θα έχει φωτεινότερη και πιο ανθεκτική οθόνη, καθώς και βελτιωμένη μπροστινή κάμερα με διαφορετικά σχεδιασμένο αισθητήρα για καλύτερες οριζόντιες selfies.

Τα νέα AirPods Pro 3 θα ενσωματώνουν ζωντανή μετάφραση γλωσσών. Επιπλέον, η Apple δήλωσε ότι, αν και οι δύο συνομιλητές φορούν τα νέα AirPods Pro 3, τα ακουστικά θα μεταφράζουν τον διάλογο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Όσον αφορά το πιεσόμετρο, η λειτουργία τελεί υπό έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Η Apple τόνισε ότι το ρολόι δεν θα ανιχνεύει κάθε περίπτωση υψηλής πίεσης, ωστόσο αναμένει ότι η λειτουργία θα ειδοποιήσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους και θα είναι διαθέσιμη σε 150 χώρες.