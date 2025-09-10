Φοροελαφρύνσεις φέρνει το 2026 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με μέτρα που καλύπτουν από τη μείωση της φορολογίας στα ενοίκια και το «κούρεμα» των τεκμηρίων μέχρι τα μπόνους για ανακαινίσεις και την απαλλαγή από ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Παράλληλα, παρατείνονται τα κίνητρα για το άνοιγμα κλειστών κατοικιών, ενώ καταργείται σταδιακά σε δύο δόσεις ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία φορολογουμένων σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Ειδικότερα, το φορολογικό τοπίο στα ακίνητα διαμορφώνεται ως εξής:

1. Νέα κλίμακα φόρου για εισοδήματα από ενοίκια. Σημαντικό «ψαλίδι» στη φορολογία των μεσαίων εισοδημάτων από ακίνητα φέρνει η θέσπιση ενδιάμεσου συντελεστή 25% για τα εισοδήματα 12.000–24.000 ευρώ. Έτσι, 161.587 ιδιοκτήτες που έως τώρα πλήρωναν 35% στο εισόδημα πάνω από τις 12.000 ευρώ, θα δουν ελαφρύνσεις έως και 1.300 ευρώ ετησίως.

Η νέα κλίμακα από το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 12.000 ευρώ: 15%

12.001–24.000 ευρώ: 25%

24.001–35.000 ευρώ: 35%

Από 35.001 ευρώ και άνω: 45%

2. Μείωση έως 35% στο τεκμήριο κατοικίας. Τα τεκμήρια για κύριες κατοικίες πέφτουν κλιμακωτά, με μείωση έως και 35%. Για παράδειγμα, στα πρώτα 80 τ.μ. το τεκμήριο περιορίζεται σε 28 ευρώ/τ.μ. (από 40), ενώ για μεγάλα ακίνητα άνω των 300 τ.μ. το κόστος πέφτει στα 280 ευρώ/τ.μ. (από 400). Οι προσαυξήσεις για περιοχές υψηλής ζώνης και μονοκατοικίες παραμένουν, όπως και η μείωση 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν το 2026.

3. Φοροκίνητρα για κλειστές κατοικίες. Παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η τριετής φοροαπαλλαγή για κλειστές κατοικίες έως 120 τ.μ., οι οποίες θα μισθωθούν μακροχρόνια. Το κόστος για τον προϋπολογισμό φτάνει τα 13 εκατ. ευρώ το 2026 και 22 εκατ. ευρώ το 2027.

4. Φορο-μπόνους για ανακαινίσεις. Συνεχίζεται μέχρι το 2026 η μείωση φόρου για δαπάνες ενεργειακής ή λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων, με εκτιμώμενο κόστος 5 εκατ. ευρώ το χρόνο.

5. Πάγωμα ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές παρατείνεται έως το τέλος του 2026, μέτρο που – σύμφωνα με στελέχη της αγοράς – δίνει ανάσα στην οικοδομή και ενισχύει την προσφορά κατοικιών.

6. ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό το 2026 για να καταργηθεί πλήρως το 2027 για την πρώτη κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενισχύοντας την περιφέρεια και τους μικρούς δήμους.