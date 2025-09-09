Σημαντική φορο-ανάσα αναμένεται να πάρουν το 2026 σχεδόν μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι, οι οποίοι κάθε χρόνο πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης και πληρώνουν περισσότερους φόρους για τεκμαρτά εισοδήματα.

Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής αλλάζουν και εφαρμόζονται από τα εισοδήματα που αποκτούν οι φορολογούμενοι το 2025 και θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ωφεληθούν 477.000 πολίτες.

Τα τεκμήρια διαβίωσης αποτελούν το ελάχιστο εισόδημα που θεωρεί το κράτος απαραίτητο για τη συντήρηση ακινήτων, οχημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και για την κάλυψη βασικών δαπανών διαβίωσης. Με τις νέες ρυθμίσεις, προσαρμόζονται οι επιβαρύνσεις σε τρεις βασικούς άξονες: κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής.

Κατοικίες

Σήμερα, οι αντικειμενικές δαπάνες αυξάνονται κατά 40% για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης 2.800–4.999 ευρώ/τ.μ. και κατά 70% για τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ/τ.μ. Οι συντελεστές αυτοί μειώνονται στο 30% και 58% αντίστοιχα, οδηγώντας σε ελάφρυνση έως 35% για ιδιοκτήτες κατοικιών σε ακριβές περιοχές.

Παράλληλα, διατηρείται η προσαύξηση 20% για μονοκατοικίες, ενώ στις δευτερεύουσες κατοικίες συνεχίζει να ισχύει η έκπτωση 50%. Σημαντική αλλαγή αποτελεί η εξαίρεση των εξαρτώμενων τέκνων με ίδιο εισόδημα από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ, κάτι που θα ανακουφίσει ιδιαίτερα οικογένειες με πολλά παιδιά.

Αυτοκίνητα: νέα κλίμακα με βάση τις εκπομπές CO₂

Μέχρι σήμερα, τα τεκμήρια αυτοκινήτων καθορίζονται με βάση τα κυβικά και μειώνονται ανάλογα με την ηλικία του οχήματος. Στο εξής, για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂, όπως συμβαίνει ήδη στα τέλη κυκλοφορίας.

Η αλλαγή αυτή μειώνει αισθητά το τεκμήριο για τα νεότερα οχήματα και το φέρνει πιο κοντά στο κόστος των παλαιότερων. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η ανανέωση του στόλου, με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση για όσους επιλέξουν πιο σύγχρονα και «καθαρά» αυτοκίνητα.

Σκάφη: 30% μείωση ανεξαρτήτως ηλικίας

Για τα σκάφη αναψυχής, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια μείωση 30% στο τεκμήριο διαβίωσης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Μέχρι σήμερα, η έκπτωση κυμαινόταν από 15% έως 30% ανάλογα με την παλαιότητα. Η νέα ρύθμιση βασίζεται στην παραδοχή ότι τα έξοδα συντήρησης δεν διαφοροποιούνται σημαντικά με το πέρασμα των χρόνων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την αγοραστική δύναμη και τη ζήτηση στην αγορά σκαφών.

Η συνολική παρέμβαση στα τεκμήρια διαβίωσης αναμένεται να μειώσει ουσιαστικά το φορολογικό βάρος για χιλιάδες φορολογούμενους, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων και σκαφών.

Παραδείγματα για τις κατοικίες

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας