Φορολογική «ανάσα» φέρνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων και όσους αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα των ενοικίων που περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2026, ωστόσο το φορολογικό όφελος θα φανεί το 2027, όταν θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις.

Η θέσπιση νέου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% έρχεται να καλύψει το κενό που μέχρι σήμερα αδικούσε περίπου 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες. Παράλληλα, η ρύθμιση ενισχύει και τη φορολογική συμμόρφωση, καθώς η χαμηλότερη επιβάρυνση, σε συνδυασμό με το μόνιμο πλέον μέτρο επιστροφής ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, δίνει κίνητρο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να δηλώνουν το πραγματικό ύψος των ενοικίων.

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα

Με την αλλαγή που φέρνει η κυβέρνηση, η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 12.000 ευρώ: 15%

Από 12.001–24.000 ευρώ: 25%

Από 24.001–35.000 ευρώ: 35%

Από 35.001 ευρώ και άνω: 45%

Η προσθήκη του νέου ενδιάμεσου κλιμακίου έρχεται να «ψαλιδίσει» τις επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους με μεσαία εισοδήματα από ακίνητα.

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που δηλώνει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια, με το σημερινό καθεστώς καταβάλλει στην εφορία 4.600 ευρώ. Μετά την αυτόματη έκπτωση 5% ο φόρος περιορίζεται στα 4.370 ευρώ.

Από το 2026, με το νέο κλιμάκιο, η επιβάρυνση μειώνεται στα 3.800 ευρώ, και μετά την έκπτωση 5% ο φόρος διαμορφώνεται στα 3.610 ευρώ. Συνολικά, ο φορολογούμενος θα έχει όφελος 760 ευρώ ετησίως.

Σημειώνεται ότι για να κερδίσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου την έξτρα έκπτωση φόρου 5% θα πρέπει τα ενοίκια να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η αλλαγή στη φορολόγηση των ενοικίων δεν είναι μόνο ένα μέτρο ανακούφισης αλλά και ένα βήμα προς τη σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, εφόσον αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση και καταγραφούν περισσότερα δηλωμένα εισοδήματα, θα εξεταστεί η δυνατότητα για περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων. Παράλληλα, ο ίδιος αναγνώρισε ότι το μέσο δηλωθέν εισόδημα από ενοίκια, που σήμερα ανέρχεται στα 255 ευρώ μηνιαίως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι με την προσθήκη του νέου συντελεστή θα βελτιωθεί η εικόνα.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια που ξεπερνούν τα 8,5 δισ. ευρώ ετησίως. Επτά στους δέκα φορολογούμενους δηλώνουν έως 5.000 ευρώ και άλλο ένα 16% δηλώνει από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Δηλαδή, το 87% των ιδιοκτητών δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από ακίνητα. Ενοίκια πάνω από 10.000 ευρώ και έως 20.000 ευρώ το χρόνο δηλώνουν περίπου 160.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότεροι από 1 στους 10.