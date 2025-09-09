Αυξήσεις στις αποδοχές τους θα δουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι το 2026. Η παρέμβαση θα είναι διπλή: από τη φορολογική ελάφρυνση με τη μειωμένη παρακράτηση φόρου με περισσότερο κερδισμένους τους υπαλλήλους με παιδιά και από την άλλη μισθολογικές αυξήσεις.

Ειδικότερα, με τα νέα μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους του Δημοσίου (περίπου 400.000 από τους 750.000) θα δουν από 1η Ιανουαρίου 2026 μειώσεις στη φορολογία τους.

Η φορολογική ελάφρυνση θα γίνει ορατή από τον Ιανουάριο του 2026, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες μισθολογικές αυξήσεις.

Για παράδειγμα:

Εκπαιδευτικός με εισόδημα 12.000 ευρώ θα κερδίσει 40 ευρώ το χρόνο με 1 παιδί.

Δημόσιος υπάλληλος με 14.000 ευρώ θα έχει όφελος 160 ευρώ με 1 παιδί και έως 480 ευρώ με 3 παιδιά.

Διευθυντής με 21.000 ευρώ θα γλιτώνει 440 ευρώ με 1 παιδί και σχεδόν 2.000 ευρώ με 4 παιδιά.

Γιατροί ΕΣΥ και δικαστικοί λειτουργοί με υψηλότερα εισοδήματα βλέπουν πολλαπλάσια κέρδη, που ξεπερνούν τις 3.000 ή και 4.000 ευρώ για πολύτεκνους.

Οριζόντια αύξηση λόγω κατώτατου

Η δεύτερη δέσμη αφορά το μισθολόγιο. Το 2026 θα διατεθούν περίπου 600 εκατ. ευρώ σε αυξήσεις, με τη βασική παρέμβαση να είναι η οριζόντια αύξηση από τον Απρίλιο, που θα συνδεθεί με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Καθώς ο κατώτατος θα κινηθεί σταδιακά από τα 880 ευρώ στα 950 ευρώ έως το 2027, αναμένονται αυξήσεις της τάξης των 35–40 ευρώ το μήνα.

Ειδικές κατηγορίες

Πέραν των οριζόντιων αυξήσεων, προβλέπονται ειδικές παρεμβάσεις:

Διπλωμάτες: αύξηση αποζημίωσης αλλοδαπής λόγω υψηλού κόστους ζωής διεθνώς.

Μηχανικοί, γεωπόνοι και πενταετείς σπουδές: αναγνώριση του πτυχίου ως μισθολογικού master, με άνοδο δύο κλιμακίων και καθαρό όφελος 120 ευρώ το μήνα.

Ακαδημαϊκοί (ΔΕΠ): το επίδομα βιβλιοθήκης επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους αφορολόγησης, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του κλάδου.

Το νέο πακέτο μέτρων συνδυάζει ελαφρύνσεις φόρου και στοχευμένες μισθολογικές παρεμβάσεις με στόχο να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση ποντάρει ότι οι αυξήσεις θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε κρίσιμες ειδικότητες, αλλά και ως μέσο τόνωσης της κατανάλωσης.