Μια νέα ευκαιρία για να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 72 ή ακόμη και έως 120 δόσεις προκειμένου να πάρουν βαθιά «ανάσα» ρευστότητας ζητούν από την κυβέρνηση οι φορείς της αγοράς, ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ, την ώρα που τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ αποκαλύπτουν πως οι οφειλέτες γυρίζουν την πλάτη στις ρυθμίσεις.

Οι ρυθμισμένες οφειλές αποτελούν απλώς σταγόνα στον ωκεανό των «κόκκινων» χρεών. Λιγότερα από 5 στα 100 ευρώ των οφειλών προς την εφορία είναι σε ρύθμιση, ενώ μόλις 1 στα 10 ευρώ χρεών προς τον ΕΦΚΑ έχει υπαχθεί σε διακανονισμό. Την ίδια στιγμή, 1 στα 4 ευρώ των ληξιπρόθεσμων προς την εφορία και 2 στα 10 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ θεωρούνται σχεδόν αδύνατον να εισπραχθούν και χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Συνολικά, οι οφειλές προς την Εφορία έχουν ξεπεράσει τα 110 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 3,6 δισ. βρίσκονται σε ρύθμιση. Στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 49,730 δισ. ευρώ, με το ρυθμισμένο ποσό να φτάνει τα 4,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο σύνολο των ρυθμισμένων οφειλών:

Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (35,2%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 19,8% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (17,1%) και αγγίζει το 20% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (23,7%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 27,5% στην κατηγορία 10.000 με 20.000 ευρώ.

Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).

Γιατί δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους

Οι χαμηλοί ρυθμοί ένταξης σε ρυθμίσεις αποδίδονται, σύμφωνα με λογιστές και εκπροσώπους της αγοράς, στην αδυναμία πολλών οφειλετών να μείνουν συνεπείς στην πληρωμή των μηνιαίων δόσεων, αλλά και στον περιορισμένο αριθμό δόσεων της πάγιας ρύθμισης (24 για τις τρέχουσες οφειλές).

Η αποχώρηση από τις ρυθμίσεις συνδέεται και με το υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, σε συνδυασμό με την παράλληλη καταβολή των νέων υποχρεώσεων.

Ρυθμίσεις «α λα καρτ»

Το Υπουργείο Εργασίας προωθεί νέο πλαίσιο ρυθμίσεων «α λα καρτ», με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών. Η αποπληρωμή θα βασίζεται στο οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη και όχι σε ενιαία, οριζόντια κριτήρια όπως ισχύει σήμερα. Το σχέδιο για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ θα υλοποιηθεί μετά την επιλογή, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, των εταιρειών που θα συμμετάσχουν.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται από το 2026 να περάσει σε μια νέα εποχή ψηφιακής παρακολούθησης και εξατομικευμένης διαχείρισης με το σύστημα PARE (Payment capacity – Attitude – Recency – Event). Το νέο αυτό εργαλείο, ενσωματωμένο στο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis, φιλοδοξεί να αλλάξει εκ βάθρων τον τρόπο αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθιστώντας την είσπραξή τους πιο άμεση, στοχευμένη και αποτελεσματική.