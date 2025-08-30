Σημαντική δυναμική στην κινητικότητα των Αθηναίων και γενικότερα των Ελλήνων καταγράφηκε φέτος το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ένδειξη ότι, πέραν των ενισχυμένων αφίξεων από το εξωτερικό, και ο αριθμός των πολιτών που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές συνεχίζει να κινείται ανοδικά μετά το τέλος της πανδημίας Covid-19.

Τα στοιχεία από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από τους σταθμούς διοδίων γύρω από την Αττική δίνουν ένα σαφές μήνυμα ότι η οικονομική δυνατότητα για διακοπές επιστρέφει και ο τουρισμός σημειώνει σταθερή τάση ανάκαμψης.

Σύμφωνα με στοιχεία από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο αριθμός των επιβατών στις πτήσεις εσωτερικού μεταξύ 1ης Ιουλίου και 24ης Αυγούστου ήταν αυξημένος κατά 21,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, που ισοδυναμεί με 345.288 περισσότερα άτομα. Ακόμα μεγαλύτερο ήταν το «άλμα» στις αφίξει από το εξωτερικό, ξεπερνώντας το 29%.

Θετικά ήταν τα στοιχεία και σε σχέση με την τελευταία διετία, με την επιβατική κίνηση προς εγχώριους προορισμούς να είναι αυξημένη κατά 8,3% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2023 και κατά 1,7% έναντι του 2024, γεγονός που δείχνει μία σταθερά ανοδική πορεία στις μετακινήσεις το διάστημα που παραδοσιακά κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού.

Η ευρύτερη αύξηση της κίνησης οδήγησε τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τα δρομολόγια εντός Ελλάδας και προς την χώρα μας.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει από τις μετρήσεις στους σταθμούς διοδίων στην Ελευσίνα και στις Αφίδνες, οι οποίοι περιβάλλουν την πρωτεύουσα, καθώς οι διελεύσεις οχημάτων από τις αρχές Ιουλίου έως την περασμένη Κυριακή ήταν αυξημένες κατά 12,62% συγκριτικά με τις αντίστοιχες ημέρες του 2019.

Άνοδος στις οδικές εξόδους καταγράφηκε επίσης σε σχέση με το 2023 και το 2024, της τάξης του 4,56% και του 3,25% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τους ταξιδιώτες που επέλεξαν να «εγκαταλείψουν» την Αττική με πλοίο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, οι αναχωρήσαντες ξεπέρασαν τα 2,14 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περίπου 0,17% σε σύγκριση με το διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 24 Αυγούστου του 2019, ενώ μικρές αυξήσεις παρατηρήθηκαν και σε σχέση με την προηγούμενη διετία.

Τα στοιχεία αυτά, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν, έρχονται τη στιγμή που συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αναφορικά με τον αριθμό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι αδυνατούν να πάνε έστω μία εβδομάδα διακοπές κάθε χρόνο.

Στο μεταξύ σύμφωνα με σχετική έρευνα της Eurostat, περίπου το 46% των πολιτών άνω των 16 ετών δήλωσε πέρυσι ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να απουσιάσει για μία εβδομάδα αναψυχής. Ωστόσο, οι πίνακες της ευρωπαϊκής υπηρεσίες δείχνουν επίσης ότι μεταξύ 2019 και 2024 ο αριθμός των Ελλήνων που έκανε διακοπές αυξήθηκε κατά 448.000 άτομα, και το 2024 πραγματοποιήθηκαν 1.192.000 περισσότερα ταξίδια για προσωπικούς λόγους συγκριτικά με το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ