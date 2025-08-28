Στους λόγους που οδήγησαν τον Όμιλο INTRACOM στη στρατηγική στροφή προς την ασφαλιστική αγορά αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Σωκράτης Κόκκαλης, κατά την τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση της Ευρώπη Holdings. Ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε τις θετικές προοπτικές του κλάδου, τονίζοντας παράλληλα τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας και του Ομίλου για τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας προς όφελος των μετόχων.

Νέα φάση ανάπτυξης για την εταιρεία

Ο νέος Πρόεδρος της Ευρώπη Holdings, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, επισήμανε ότι η εταιρεία, μετά και τις πρόσφατες εξαγορές των εταιρειών Ευρώπη Ασφαλιστική, ΝΑΚ Insurance Brokers Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε., εισέρχεται σε περίοδο δυναμικής ανάπτυξης. Όπως τόνισε, η πορεία αυτή στηρίζεται στην ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, στην εμπειρία των στελεχών στον ασφαλιστικό κλάδο και στην υποστήριξη του Ομίλου INTRACOM Holdings.

Στα άμεσα σχέδια βρίσκεται η περαιτέρω διείσδυση σε επιμέρους κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς, όπως αυτός της περιουσίας, των οχημάτων – κυρίως στόλων- αστικής ευθύνης, προσωπικών ατυχημάτων και υγείας αλλά και ο κλάδος των εγγυήσεων.

Στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γιάννης Παπαβασιλείου, παρουσίασε το αναπτυξιακό σχέδιο της Εταιρείας, το οποίο βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες:

Κεφαλαιοποίηση της θέσης της σε ασφαλιστικούς υποκλάδους με υψηλές προοπτικές

Αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών της

Διαφοροποίηση κινδύνου μέσω επενδύσεων σε χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης

Η Ευρώπη Holdings ολοκλήρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευσή της με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή μετόχων, η οποία άγγιξε το 80%. Όλες οι αποφάσεις της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τη σύνθεση νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Νικόλαος Μακρόπουλος – Πρόεδρος, μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος Δημήτριος Κλώνης – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος Ιωάννης Παπαβασιλείου – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος Δημήτριος Θεοδωρίδης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος Κωνσταντίνος Κόκκαλης – μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος Λαβίνια Μακροπούλου – μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος Ιωάννα Πανδή – μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος Χρυσούλα Ξουραφά – μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος Κωνσταντίνος Γεωργάρας – μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Η ιστορία της Ευρώπη Holdings

Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των εταιρειών ΚΛΜ ΑΕ και INTRACOM PROPERTIΕS, δύο εταιρειών με σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Η πορεία της εταιρείας ξεκίνησε το 1986 με την ίδρυση της Ιωάννης Κλουκίνας Ιωάννης Λάππας Τεχνική και Εμπορική Οικοδομικών Υλικών – Μηχανημάτων Α.Ε., η οποία μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων εξελίχθηκε στην ΚΛΜ ΑΕ και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 2004.

Το 2024 η ΚΛΜ AE συγχωνεύθηκε με την INTRACOM PROPERTIΕS, θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, και μετονομάσθηκε σε ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, παραμένει δε εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS A.E. είναι μέλος του Ομίλου INTRACOM. H INTRACOM ιδρύθηκε το 1977 από τον Πρόεδρό της κ. Σωκράτη Κόκκαλη, και γρήγορα εξελίχθηκε σε κορυφαίο όμιλο στην Ελλάδα με έντονη διεθνή παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα. Σταδιακά εξελίσσεται σε επενδυτική εταιρεία στοχεύοντας στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων, προσφέροντας διαχρονικά μεγαλύτερη αξία στους μετόχους της.