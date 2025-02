Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες Κυριακή, 9/2 να περάσει σε νέο επίπεδο τον εμπορικό πόλεμο που άρχισε ήδη αφότου ανέλαβε, υποσχόμενος να προχωρήσει από σήμερα, Δευτέρα 10/2 στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγονται στις ΗΠΑ.

«Θα ανακοινώσω τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα τη Δευτέρα, όλος ο χάλυβας που φθάνει στις ΗΠΑ θα έχει δασμούς 25%», τόνισε ο αρχηγός του κράτους επί του προεδρικού αεροσκάφος με το οποίο μετέβη στη Νέα Ορλεάνη για να παρακολουθήσει το Super Bowl, τον τελικό του επαγγελματικού πρωταθλήματος αμερικανικού φούτμπολ. Διευκρίνισε πως θα επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί της ίδιας κλίμακας στο εισαγόμενο αλουμίνιο.

