Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι θα ανακοινώσει τη Δευτέρα την επιβολή δασμών 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, τόνισε επίσης ότι θα ανακοινώσει αμοιβαίους δασμούς την Τρίτη ή την Τετάρτη, που θα τεθούν σε ισχύ σχεδόν αμέσως.

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του επέβαλε δασμούς 25% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο, αλλά αργότερα παραχώρησε σε αρκετούς εμπορικούς εταίρους, αφορολόγητες ποσοστώσεις, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, το Μεξικό, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης κατα την διάρκεια της πτήσης με το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε ότι δεσμεύεται να αγοράσει και να θέσει υπό αμερικανική ιδιοκτησία τη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να δώσει τμήματα του παλαιστινιακού αυτού θύλακα σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής για να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανοικοδόμησης.

Την ανακοίνωση την έκανε καθώς πετούσε με το Air Force One πάνω από τον «Κόλπο της Αμερικής», όπως ακούστηκε να λέει ο πιλότος.

🔊"Air Force One is currently in international waters, the first time in history flying over the recently renamed Gulf of America." 🇺🇸 pic.twitter.com/XHXXrvtYzf