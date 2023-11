Η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι η ακτογραμμή μήκους περίπου 70 χιλιόμετρων στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Αττικής, που εκτείνεται από το λιμάνι του Πειραιά έως το ακρωτήριο του Σουνίου. Αποτελεί τη φυσική προέκταση του λεκανοπεδίου προς τη θάλασσα και τη ζώνη φυσικής αναψυχής των κατοίκων της Αττικής.

Εκτός από την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στο Ελληνικό, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, σε πορεία υλοποίησης βρίσκονται σειρά οικιστικών και τουριστικών αναπλάσεων με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που οδηγούν στην περαιτέρω αναβάθμιση της Αθηναϊκής Ριβιέρας και των υποδομών της. Δημιουργούνται ταυτόχρονα πολλές νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη διάρκεια των έργων όσο και σε μόνιμη βάση, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και το επιχειρείν γενικότερα. Η μοναδικότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας πέρα της φυσικής ομορφιάς και του κλίματος έγκειται στο γεγονός ότι είναι προσβάσιμη σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Στο επίκεντρο όλων των έργων, όπως επισημαίνουν οι επενδυτές, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς το κατασκευαστικό κομμάτι γίνεται με βάση όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές (όπως μεταξύ άλλων ανακύκλωση υλικών, καθαρισμός υδάτινων πόρων, πιστοποιήσεις κλπ).

Σε εξέλιξη βρίσκονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω έργα, όταν την ίδια στιγμή παραδίδονται στο κοινό επενδύσεις που μόλις ολοκληρώθηκαν

Η δημιουργία του αστικού περιπάτου-Αθηναϊκή Ριβιέρα

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία του έργου της Αθηναϊκής Ριβιέρας, συνολικού προϋπολογισμού 19,13 εκατ. ευρώ (δίχως ΦΠΑ) που αφορά στη δημιουργία αστικού περιπάτου από το Δήμο Καλλιθέας έως το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης). Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση στο ΑΠΕ/ΜΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ, έως τις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να έχουν δημοσιευθεί δύο ΚΥΑ.

– Η πρώτη αφορά στην έγκριση μελετών (έχουν ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων) και υπογράφεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας.

– Η δεύτερη αφορά στη διέλευση του έργου από τον Αιγιαλό και υπογράφεται από το Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μετά την έκδοση των δύο ΚΥΑ η Περιφέρεια Αττικής, που είναι η αναθέτουσα αρχή, πρέπει να εγκρίνει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ για να εγκρίνει τα τεύχη του διαγωνισμού και αναμένεται έως το τέλος του έτους να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής με εποπτεύον Υπουργείο το ΥΠΕΝ.

Το αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου, αφορά στην ενοποίηση της αστικής ακτογραμμής του Νομού Αττικής, που εκτείνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ποσειδώνος – Κηφισού του Δήμου Μοσχάτου έως το Δημαρχείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το συνολικό μήκος του «Αστικού Περιπάτου» είναι 22 χιλιόμετρα. Μέρος του έργου, μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων θα κατασκευαστεί από την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους της περιοχής και από ιδιώτες.

Ο «Αστικός Περίπατος» διασχίζει έξι Δήμους (Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης) και αναμένεται να δημιουργήσει έναν ποιοτικό, λειτουργικό και αισθητικό άξονα που συνδέει και ενοποιεί την εν λόγω παράκτια περιοχή. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου, που αποδίδεται στους πεζούς και τους ποδηλάτες όλου του λεκανοπεδίου. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος έχοντας ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον των αστικών κέντρων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Θα συμβάλλει έτσι στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Υπεβλήθη ο φάκελος της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το μεγάλο έργο της δημιουργίας ανάπλασης του πάρκου η οποία αποτελεί και τη δεύτερη φάση του έργου ανάπλασης στο Φαληρικό Όρμο με την υποβολή του σχετικού φακέλου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Της συμπλήρωσης του φακέλου, προηγήθηκε διετής στενή συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με την συμβουλευτική ομάδα του Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), την DG REGIO και το ΥΜΕΠΕΡΑ. Εξέλιξη βάσει της οποίας «σφραγίζεται» η χρηματοδότησή του έργου από πόρους της ΕΕ οι οποίοι συνολικά αγγίζουν τα 464,4 εκατ. ευρώ. Σε δηλώσεις του την εβδομάδα που πέρασε, ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η υλοποίηση της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα έργα της χώρας και της Ευρώπης. Όταν ολοκληρωθεί θα αποτελέσει ένα πάρκο πρότυπο, στολίδι για την Αττική. Δεν είναι ένα μεμονωμένο πάρκο, αλλά ένα πάρκο μητροπολιτικού χαρακτήρα, τόσο για τους όμορους Δήμους, όσο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Το πάρκο θα παρέχει δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές.

Saronida Olympos Golf Project- Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 840 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία της επένδυσης της Vita Development για το Saronida Olympos Golf Project, που έχει ενταχθεί στο καθεστώς fast track των Στρατηγικών Επενδύσεων, που αποτελεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 840 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη συγκροτήματος ξενοδοχείου, παραθεριστικών κατοικιών και γκολφ σε έκταση 6.000 στρεμμάτων στη Σαρωνίδα. Θα παραχωρηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο 2.000 στρέμματα και θα αναδασωθούν 1.000 στρέμματα στον ορεινό όγκο, στον οποίο εκτείνεται η επένδυση. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο ο φορέας της επένδυσης, βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης των περιβαλλοντικών όρων και θα ακολουθήσει η εκπόνηση των κατασκευαστικών μελετών προκειμένου να ληφθεί η οικοδομική άδεια και να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες.

Η νέα γειτονία της Αθηναϊκής Ριβιέρας-Το Ελληνικό στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος

Μετά την ανακοίνωση, πριν μερικές ημέρες, της δημιουργίας της Little Athens, μιας νέας γειτονιάς που δημιουργείται στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης που είναι σε εξέλιξη από την LAMDA Development, ξεκινάει εντός του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου, η πρόσκληση ενδιαφέροντος για αριθμό νέων κατοικιών. Ο χρονικός ορίζοντας παράδοσης των 1.115 συνολικά διαμερισμάτων και 115 καταστημάτων λιανικής σε ισόγεια κτιρίων, που θα αναπτυχθούν σε δέκα οικοδομικά τετράγωνα είναι το 2027. Όπως έχει ανακοινωθεί από την LAMDA, η νέα γειτονιά αποτελεί ένα συνδυασμό κτιρίων υψηλής και χαμηλής δόμησης σχεδιασμένα τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς αρχιτέκτονες, με βασικό χαρακτηριστικό την κοντινή απόσταση από το πάρκο και την παραλία. Εξάλλου, μέχρι τον Ιούνιο του 2026, όπως έχει ανακοινωθεί, θα παραδίδονται και τα έργα υποδομών της πρώτης φάσης του Ελληνικού που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος που είναι σε προχωρημένο στάδιο, έργα στο Μητροπολιτικό Πάρκο, οδικά δίκτυα, δίκτυα υποδομών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Τραχώνων και άλλα. Επίσης θα έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή των οικιστικών αναπλάσεων στο παράκτιο μέτωπο στο Ελληνικό (Βίλες, Riviera Tower, the Cove Residences), με όλες τις οικιστικές μονάδες να είναι «sold out».

Στην πρώτη φάση του έργου θα έχουν επίσης παραδοθεί, σύμφωνα με το σχεδιασμό και πολλά ακόμη επιμέρους εμβληματικά έργα, μεταξύ των οποίων το Vouliagmenis Mall (το μεγαλύτερο στη Νότια Ευρώπη- υπολογίζεται ότι θα υποδέχεται 17 εκατ. επισκέπτες το χρόνο), ο πύργος μικτής χρήσης, η Riviera Galleria και τα ξενοδοχεία που έχουν προγραμματισθεί να κατασκευαστούν. Μεταξύ των οποίων και τα δύο σύγχρονα πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικά οικιστικά συγκροτήματα στο πλαίσιο της σύναψης στρατηγικής συμφωνίας της ΤΕΜΕΣ με την Lamda για την από κοινού ανάπτυξη τους. Όπως έχει αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, μια έκταση που καλύπτονταν από 70% τσιμέντο σύντομα θα μετατραπεί σε έκταση 70% πρασίνου, με τη δημιουργία από τα θεμέλια της πρώτης έξυπνης πράσινης πόλης στον κόσμο. Γεγονός που πρόκειται να αλλάξει ολόκληρο το μικροκλίμα της περιοχής. Η επένδυση του Ελληνικού είναι της τάξης των 8 δισ. ευρώ και δημιουργεί περισσότερες από 75.000 θέσεις εργασίας στο σύνολό της, με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας.

Ξεκίνησε η λειτουργία του One&Only Aesthesis συνολικής επένδυσης 300 εκατ.ευρώ

Ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση της Αθηναϊκής Ριβιέρας αποτελεί και η έναρξη λειτουργίας για το κοινό, πριν μερικές ημέρες, του resort One&Only Aesthesis, μετά την ολοκλήρωσης επένδυσης 300 εκατ.ευρώ, στο σημείο όπου παλιότερα βρίσκονταν τα Αστέρια της Γλυφάδας. Για τις ανάγκες λειτουργίας του resort έχουν ήδη δημιουργηθεί πάνω από 500 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ κατά την περίοδο της κατασκευής τα τελευταία 6 χρόνια εργάστηκαν πάνω από 450 άτομα. Το άνοιγμα του One&Only Aesthesis αποτελεί ορόσημο και σημαντικό επίτευγμα για την Kerzner International, καθώς συνεχίζει τη στρατηγική της επέκταση στην Ευρώπη και σε βασικές αγορές σε όλο τον κόσμο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Philippe Zuber, διευθύνων σύμβουλος της Kerzner International. Μαζί με τη Grivalia Hospitality, θα αποτελέσουμε την κινητήρια δύναμη πίσω από την αναγέννηση της Γλυφάδας και της Αθηναϊκής Ριβιέρας, πρόσθεσε. Από την πλευρά του ο Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος και CEO της Grivalia Hospitality σε δηλώσεις του έχει επισημάνει ότι η επένδυση αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και καθιερώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα ως κυρίαρχο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας διεθνώς.

Ολοκληρώνεται εντός του 2024 η επένδυση στην ‘Α Πλαζ Βούλας που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβίωση της τουριστικής κατασκήνωσης του ΕΟΤ

Μετά το One&Only Aesthesis, ολοκληρώνεται εντός του 2024 μια ακόμη τουριστική επένδυση της Grivalia Hospitality στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στην ‘Α Πλαζ Βούλας. H επένδυση που θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβίωση της τουριστικής κατασκήνωσης του ΕΟΤ, με τελική κατάταξη της εγκατάστασης στην κατηγορία 5 αστέρων, μεταμορφώνοντάς την στη σύγχρονη μορφή του Glamping (glamorous camping). To 91 Athens Riviera, το οποίο αποτελεί το πρώτο Members Club στα νότια προάστια, σύμφωνα με ενημέρωση από την εταιρείας θα αναπτυχθεί σε έκταση 45 στρεμμάτων εντός της Α’ πλαζ Βούλας και θα περιλαμβάνει 28 πολυτελείς σκηνές glamping, παραλιακό εστιατόριο και λοιπούς χώρους εστίασης, tennis club με 8 γήπεδα τένις, Kids club, γυμναστήριο, Spa και καταστήματα. Το κόστος της ανάπτυξης αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ. Στην αναδιαμόρφωση όλης της έκτασης που είναι σε εξέλιξη προβλέπονται εκτός του 91 Athens Riviera διάφοροι χώροι αναψυχής και εστίασης, παιδότοπος, χώρος διημέρευσης με βιβλιοθήκη, κατάστημα, κινηματογράφος και χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης προβλέπεται να αναπτυχθεί ένα εκτενές δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων με ταυτόχρονη πυκνή φύτευση και υπαίθρια καθιστικά προσφέροντας έτσι μία όαση αναψυχής στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Αναβιώνει ένα εγκαταλελειμμένο συγκρότημα-Επένδυση 100 εκατ.ευρώ

Το συγκρότημα στην περιοχή Αλθέα της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται στο 36ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου και πριν από λίγο καιρό πέρασε από την Eurobank στην αμερικανική HIG. Το εγκαταλελειμμένο σήμερα συγκρότημα είναι σε μια έκταση 65 στρεμμάτων, που περιέχει τρία τμήματα που περιλαμβάνουν το κεντρικό κτίριο (ξενοδοχείο) και δύο σειρές bungalows. Το τίμημα ξεπέρασε τα 20 εκατ.ευρώ. Η HIG έχει αναθέσει τη διαχείριση στη θυγατρική της, Ella Resorts, η οποία διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία της HIG στην Ελλάδα. Το σύνολο της επένδυσης εκτιμάται ότι θα υπερβεί οριακά τα 100 εκατ. ευρώ, με την μονάδα να προγραμματίζεται να λειτουργήσει από το 2026. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει σημαντικά στοιχεία υπεροχής καθώς διαθέτει ιδιωτική παραλία, υπόγεια σήραγγα επικοινωνίας μεταξύ του ξενοδοχείου και της παραλίας όπου θα λειτουργούν τα bungalows, είναι σε κοντινή απόσταση από το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ενώ είναι πολύ κοντά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η συγκεκριμένη εξαγορά βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την στρατηγική της HIG, εκπρόσωποι της οποίας έχουν αναφερθεί στο αυξημένο ενδιαφέρον για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, προϊδεάζοντας ουσιαστικά για δυνατές κινήσεις, ενώ διαθέτει και τα βασικά κριτήρια επένδυσης που είναι: εγγύτητα σε αεροδρόμιο, δυναμικότητα μεγαλύτερη των 250 κλειδιών και δυνατότητα μετατροπής σε πεντάστερο ξενοδοχείο. H HIG αποτελεί έναν από τους 3 μεγαλύτερους ξένους θεσμικούς στην Ελλάδα. Όπως είχε αναφέρει ο κος Κωνσταντίνος Μπήτρος, ιδρυτής και γενικός διευθυντής της εταιρείας Inventio, μέσω της οποίας εκπροσωπείται αποκλειστικά στην Ελλάδα η HIG Capital, η HIG Capital Advisors LLC, ως διαχειρίστρια κεφαλαίων, έχει επενδύσει συστηματικά και μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα περισσότερα από 1,350 δισ. ευρώ , και συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές αυτής, έχοντας εκπονήσει πρόγραμμα νέων επενδύσεων στο χώρο των Logistics και των ξενοδοχείων, με στόχο να φθάσει σε αξία ενεργητικού το 1,5 δισ. ευρώ, με επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων άνω των 350 εκατ. ευρώ.

Μαρίνα Αλίμου-Ένας νέος πόλος αναψυχής ολοκληρώνεται το 2025

Το πλάνο ανάπτυξης από την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού πόλου αναψυχής, ενός πραγματικού έργου πνοής για την Αττική, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025. Το προηγούμενο διάστημα, όπως επισημαίνεται, από την εταιρία, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ανάπτυξης, προχώρησαν σε έργα συντήρησης και βελτιώσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της μαρίνας ενώ εν αναμονή της ΚΥΑ, μέσα στους επόμενους μήνες σχεδιάζεται η έναρξη της υλοποίησης των έργων κατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, στη χερσαία ζώνη της μαρίνας υπάρχει πρόβλεψη όπου τα Γραφεία και οι Εμπορικές χρήσεις θα αγγίζουν τα 9.000μ². Παράλληλα, τα κτήρια που θα αφορούν σε ψυχαγωγική χρήση θα καλύπτουν 1.400μ² ενώ τα Γραφεία Διοίκησης και οι λοιπές χρήσεις θα είναι περίπου 1.300μ²

Είναι σημαντικό να τονιστεί, επισημαίνει η εταιρία, ότι στόχος είναι η Μαρίνα να αποτελέσει έναν ευχάριστο παραθαλάσσιο προορισμό αναψυχής. Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί εκτεταμένοι χώροι για περίπατο και ποδήλατο. Ο περιβάλλοντας χώρος θα έχει δόμηση κάθετη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, και φυτεμένα δώματα που θα «ενώνουν» την πόλη με τη Μαρίνα. Η έμφασή είναι σε μια σύγχρονη, «πράσινη» ανάπτυξη , ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα επηρεαστεί η χρήση του κολυμβητηρίου, το οποίο παραμένει ενταγμένο στην περιοχή, και για το οποίο έχει προβλεφθεί η ανακατασκευή των χώρων του. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα αυξηθούν σημαντικά και οι χώροι στάθμευσης

Νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο στην αφετήρια της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Ο Πύργος του Πειραιά, Piraeus Tower, που κατασκευάστηκε το διάστημα 1972-1975, λίγο πριν την ολοκλήρωση της πλήρους ανακατασκευής του, αποτελεί το νέο αρχιτεκτονικό τοπόσημο στην αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στην καρδιά του μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της Ευρώπης. Όπως έχει ανακοινωθεί το εμβληματικό ορόσημο της πόλης του Πειραιά με την απέραντη θέα, θα αντιπροσωπεύει τις πιο καινοτόμες, τελευταίας τεχνολογίας, πράσινες πρακτικές. Πρότυπο βιώσιμου σχεδιασμού, το ανακαινισμένο κτήριο των 34.600 τ.μ. πρόκειται να πιστοποιηθεί με την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) αλλά και με την πιστοποίηση WELL (WELL Building Standard) που επικεντρώνεται στην υγεία, ευεξία και παραγωγικότητα των χρηστών του κτηρίου. Περιλαμβάνει δύο υπόγεια, χώρους εμπορικής χρήσης, εστιατόρια, καφέ, χώρους γραφείων και βοηθητικούς χώρους. Ο Πύργος του Πειραιά κατέχει τη θέση του δεύτερου υψηλότερου κτηρίου της Ελλάδας Η Piraeus Tower ΑΕ, αποτελεί κοινό επενδυτικό φορέα της Cante Holdings Ltd (όμιλος DIMAND και EBRD) & της PRODEA Investments. Στις 6 Ιουλίου του 2020, μετά από διαγωνιστική διαδικασία του Δήμου Πειραιά, η κοινοπραξία υπέγραψε 99ετή σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και συντήρηση του Πύργου Πειραιά. Περιλαμβάνει δύο υπόγεια, χώρους εμπορικής χρήσης, εστιατόρια, καφέ, χώρους γραφείων και βοηθητικούς χώρους. Ο Πύργος του Πειραιά κατέχει τη θέση του δεύτερου υψηλότερου κτηρίου της Ελλάδας

Αθηναϊκή Ριβιέρα-Ανάπλαση και έναν αιώνα πριν -Στις πρώτες δεκαετίες του 1900

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα μεταμορφώνεται, σε χρονικό ορίζοντα τριετίας και ξεκινάει μια νέα εποχή. Προσαρμόζεται στα πρότυπα του νέου έξυπνου, πράσινου κόσμου που δημιουργείται σε διεθνές επίπεδο, με την έλευση των νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση των προτύπων της βιωσιμότητας.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που μεταμορφώνεται στην ιστορική της διαδρομή. Ακολουθεί μια συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα κάθε εποχής. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Χατζηδάκης, σχολιάζοντας καρτ ποστάλ της Αθηναϊκής Ριβιέρας, έναν και πλέον αιώνα πριν. Και συγκεκριμένα μια καρτ ποστάλ από το Φάληρο, από βιβλίο του θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη και λογοτέχνη Μίλτου Λιδωρίκη «Έζησα την Αθήνα της Μπελ Επόκ» (εκδόσεις Polaris): «Οι εποχές παρέρχονται και οι όψεις των πόλεων-φευ, και των ανθρώπων αλλάζουν. Στη μακρά και πολυκύμαντη ζωή του Φαλήρου που ο Μίλτος Λιδωρίκης αφιερώνει πολλές σελίδες από τις αναμνήσεις του, το τοπίο από καρτ ποστάλ σε καρτ ποστάλ μεταμορφώνεται, εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται. Τα κτήρια, η προκυμαία, τα μεγάλα σημαδιακά κέντρα, το πολυθρύλητο ξενοδοχείο «Ακταίο», το θέατρο, ο σιδηροδρομικός σταθμός κι’άλλα σημεία του παραθαλάσσιου αθηναϊκού προαστίου, όπως θα διαπιστώσει ο προσεκτικός παρατηρητής, συν τω χρόνω εμφανίζονται, μεταλλάσσονται και εξαφανίζονται»