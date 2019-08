Αστεροειδής όσο το ψηλότερο κτίριο του κόσμου θα περάσει κοντά από τη Γη

Ένας τεράστιος αστεροειδής αναμένεται να περάσει ξυστά από τη Γη αλλά να μην την επηρεάσει. Πρόκειται για έναν τεράστιο αστεροειδή που έχει μέγεθος διπλάσιο από το Empire State Building στη Νέα Υόρκη και λίγο μικρότερο από το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, τον ύψους 828 μέτρων Burj Khalifa στο Ντουμπάι.

Η NASA προειδοποιεί ότι ο αστεροειδής 2000 QW7 διαμέτρου 650 μέτρων θα περάσει κοντά από τον πλανήτη μας στις 14 Σεπτεμβρίου με ταχύτητα 23.100 χλμ/ώρα – αλλά σε απόσταση που κρίνεται ασφαλής, δηλαδή 5,3 εκατ. χλμ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space X και της Tesla, Έλον Μασκ, ανέφερε ότι δεν χρειάζεται να προκαλέσει ανησυχία ο συγκεκριμένος αστεροειδής, ωστόσο, η Γη δεν έχει κάποια άμυνα για άλλες παρόμοιες «βόλτες».

Great name! Wouldn’t worry about this particular one, but a big rock will hit Earth eventually & we currently have no defense. https://t.co/XhY8uoNNax

