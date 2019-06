Η συγκινητική στιγμή που ένα κοπάδι ελέφαντες κηδεύει ένα ελεφαντάκι

Οι ελέφαντες έχουν αρκετά κοινά σημεία συμπεριφοράς με τον άνθρωπο. Ένα από αυτά φαίνεται πως είναι ον θρήνος, όπως αποδεικνύει ένα βίντεο από την Ινδία που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Ο Parveen Kaswan, ένας άνθρωπος που εργάζεται στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με τη βρετανική metro, ανάρτησε το υλικό στο Twitter, στο οποίο φαίνεται ένας από τους ελέφαντες ενός κοπαδιού να μεταφέρει με την προβοσκίδα του ένα νεκρό ελεφαντάκι και να το αφήνει στη συνέχεια στο έδαφος, στην άκρη ενός δρόμου.

Η κίνηση αυτή γίνεται με στόχο να φτάσουν και τα υπόλοιπα μέλη του κοπαδιού. Λίγο αργότερα οι ελέφαντες παίρνουν ξανά μαζί τους το πτώμα και χάνονται προς τη ζούγκλα, συνεχίζοντας την ιδιότυπη αυτή εξόδιο ακολουθία.

«Αυτό θα σας συγκινήσει. Κηδεία από ελέφαντες που θρηνούν, μεταφέροντας το νεκρό σώμα ενός μωρού. Η οικογένεια απλώς δεν θέλει να αφήσει το μωρό», έγραψε ο Parveen Kaswan στη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 7 Ιουνίου 2019