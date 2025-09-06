Το «Άρωμα Γυναίκας» είναι μία από τις κλασικές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά της, ειδικά η αξεπέραστη οσκαρική ερμηνεία του Αλ Πατσίνο. Η ταινία είχε αντλήσει την έμπνευσή της από το μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» (Il buio e il miele) του Τζιοβάνι Αρπίνο.

Και τώρα, το Θέατρο Βρετάνια, σε συνέχεια της συνεργασίας του με τον Άκη Σακελλαρίου, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη θεατρική μεταφορά του έργου, που είναι βασισμένη στη θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο.

Το «Άρωμα Γυναίκας» σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ο οποίος υπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, με έναν θίασο εκλεκτών ηθοποιών να «ζωντανεύει» μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία.

Ο Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Φάουστο, ενός εκκεντρικού, πνευματώδους αλλά και πληγωμένου πρώην αξιωματικού, που έχει χάσει την όρασή του, και ο συνοδός του Τσίτσο, ο νεαρός φαντάρος, που ερμηνεύει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, χιούμορ, εξομολογήσεις και ανατροπές – ένα ταξίδι που θα αλλάξει και τους δύο για πάντα. Ο στρατιώτης Τσίτσο, καλείται από την υπηρεσία του να συνοδεύσει τον απόστρατο τυφλό λοχαγό Φάουστο, από το Τορίνο στη Νάπολη.

Η ιστορία αρχίζει στο Τορίνο με τη γνωριμία του Τσίτσο με την «ιδιαίτερη» θεία του Φάουστο, που ερμηνεύει η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου. Στη συνέχεια, στη διαδρομή με το τρένο, Φάουστο και Τσίτσο θα συναντηθούν σε ενδιάμεσους σταθμούς, με μια σειρά από ξεχωριστούς ήρωες (Δημήτρης Διακοσάββας, Γιώργος Τζαβάρας, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Σταύρια Νικολάου, Μαρία Καραγκιοζίδου, Ριχάρδος Αρώνης) που ο καθένας θα προσθέσει τη δική του σφραγίδα, με χιουμοριστικές και συγκινητικές στιγμές, σε αυτή την ιδιαίτερη πορεία προς την ενηλικίωση.

Στην κορύφωση του ταξιδιού, θα καταλήξουν στη Νάπολη. Εκεί, στην πιο κρίσιμη καμπή, ένα άρωμα γυναίκας, η Σάρα, που ερμηνεύει η Μαριάννα Πουρέγκα, θα έρθει και θα προσπαθήσει να τ’ αλλάξει όλα.

Ένας ύμνος στην ανδρική φιλία και στο υπέροχο σύμπαν της γυναίκας. Μια ιστορία για το σκοτάδι που οδηγεί στο φως, για το άρωμα μιας γυναίκας που γίνεται μνήμη, αφορμή κι ελπίδα. Μια ιστορία για όσα δεν βλέπουν τα μάτια.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Βασισμένο στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο

Διασκευή: Πίνο Τιέρνο

Μετάφραση από τα ιταλικά: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Δραματουργική επεξεργασία – τελικό κείμενο παράστασης: Αλεξάνδρα Αϊδίνη – Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Συμπληρωματική μετάφραση (από το μυθιστόρημα): Αλεξάνδρα Αϊδίνη

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Φωτογραφία-βίντεο: Χρήστος Συμεωνίδης

Επικοινωνία-Προβολή στα ΜΜΕ: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άκης Σακελλαρίου

Παίζουν: Άκης Σακελλαρίου, Προκόπης Αγαθοκλέους, Μαριάννα Πουρέγκα, Ξένια Καλογεροπούλου, Δημήτρης Διακοσάββας, Γιώργος Τζαβάρας, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Σταύρια Νικολάου, Μαρία Καραγκιοζίδου, Ριχάρδος Αρώνης

Παραστάσεις

Πρεμιέρα: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη: 20.00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.00 (λαϊκή απογευματινή) & 21.00

Διάρκεια: 120′ (με διάλειμμα 15′)

Προπώληση: ticketmaster.gr

Early bird 13 € για τις δύο πρώτες βδομάδες παραστάσεων

Θέατρο Βρετάνια

Πανεπιστημίου 7 (Μετρό Σύνταγμα)

τηλ. 2103221579