Ο «Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο που σημείωσε συνεχόμενα sold-out στο Θέατρο Βεάκη και κέρδισε κοινό και κριτικούς με την πρωτότυπη προσέγγισή του θρυλικού αντιήρωα αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη δυναμική του μύθου, μετά από μια θριαμβευτική πρεμιέρα στο Θέατρο Βράχων, φτάνει στο τέλος της πανελλαδικής του περιοδείας, στην οποία δίνει την ευκαιρία στο κοινό όλης της χώρας να απολαύσει μια μοναδική θεατρική εμπειρία, όπου ο μεγάλος καρδιοκατακτητής μεταμορφώνεται σε έναν χαρισματικό αλλά επικίνδυνο ηγέτη.

Ο Πάνος Βλάχος και η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου, συνθέτουν μια νέα αφήγηση γύρω από τον εμβληματικό αντιήρωα και επανεξετάζουν τη θέση του άντρα στον σύγχρονο κόσμο. Μεγάλος καρδιοκατακτητής, βλάσφημος και αδιάφορος για τις συνέπειες των πράξεών του. Από τον Μολιέρο μέχρι τον Λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας.

Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, ο Δον Ζουάν επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες. Έτσι, σε αυτήν την αναθεωρημένη εκδοχή, ο Πάνος Βλάχος – ως Δον Ζουάν – μεταμορφώνεται σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις απέναντι σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, που ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους οι Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούντα, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη και Κατερίνα Γαλανάκη.

Λίγα λόγια για το έργο:

Προσπαθώντας να ξεφύγει τις συνέπειες των πράξεων του, ένας αποτυχημένος καλλιτέχνης, ο Δον Ζουάν καταφεύγει στο μπαρ του πατέρα του. Εκεί, σε εκεί σε μια διαστρεβλωμένη απεικόνιση της κοινωνίας μας, ο Δον Ζουάν ανακαλύπτει ότι το πραγματικό του ταλέντο είναι να κερδίζει ακολούθους. Γοητεύει τους αποπροσανατολισμένους θαμώνες και σχηματίζει μια λατρεία γύρω από την προσωπικότητά του. Καθώς το μπαρ μετατρέπεται σε «Εκκλησία», χώρος έκφρασης μιας New Age Cult (αίρεση), και οι ακόλουθοι του γίνονται όλο και πιο αφοσιωμένοι, τα όρια μεταξύ πίστης και χειραγώγησης γίνονται θολά.

Σε αυτήν την ανανεωμένη εκδοχή του ήρωα, ο Δον Ζουάν γίνεται το απόλυτο σύμβολο της εποχής μας, κατέχοντας δύο κρίσιμα «ταλέντα»: την απουσία ιδεολογίας και την αμετροεπή φιλοδοξία. Αποδεσμευμένος από κάθε ηθικό φραγμό, ο Δον Ζουάν επιδίδεται σε ένα εμπόριο ελπίδας, προσφέροντας τον εύκολο δρόμο προς την ευτυχία σε κάθε ακόλουθό του. Έτσι, γίνεται ένας καθοδηγητής χωρίς ηθικό πυρήνα, ένας έμπορος ονείρων που υπόσχεται ελευθερία χωρίς όρια, αδυνατώντας όμως να προβλέψει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η ρηχότητα των διδαχών του.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου

Μουσική: Αλέξανδρος Κούρος

Στίχοι: Πάνος Βλάχος

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Διανομή: Πάνος Βλάχος, Κώστας Φιλίππογλου, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα, Τερέζα Καζιτόρη, Κατερίνα Γαλανάκη

Μουσικοί επί σκηνής: Αλέξανδρος Κούρος, Μανώλης Δρόσος, Θανάσης Μάντζαρης

Τελευταίοι σταθμοί της περιοδείας

3 Σεπτεμβρίου – Θήβα – Θέατρο Μοσχοποδίου

4 Σεπτεμβρίου – Πειραιάς – Βεάκειο Θέατρο

5 & 6 Σεπτεμβρίου – Ηλιούπολη

8 & 9 Σεπτεμβρίου – Παπάγου

Προπώληση εισιτηρίων: more.com