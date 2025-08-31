Το σπαρταριστό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καρυάτιδα!», μετά την περσινή του μεγάλη επιτυχία, επιστρέφει τον ερχόμενο Οκτώβριο, σε νέα στέγη και συγκεκριμένα στο θέατρο ΚΑΠΠΑ.

«Η Καρυάτιδα!» είναι μία ανελέητη κωμωδία, αφιερωμένη στη μεγαλειώδη και ιστορική ικανότητα του πολύπαθου αυτού τόπου, να μπλέκει μόνιμα σε κωμικοτραγικές περιπέτειες, που αγακλιάστηκε από το κοινό. Άλλωστε στη συγκεκριμένη παράσταση, η καυστική πένα του Καπουτζίδη συναντά την ανατρεπτική ματιά της Κατερίνας Μαυρογεώργη, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα είναι… κωμικά εκρηκτικό!

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Σε περίπου μισή ώρα από τώρα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου. Τρεμάμενα δημοσιογραφικά δάχτυλα αναμένουν να πατήσουν το record σε κάμερες. Λόγοι γραμμένοι στο χαρτί και λόγια «από καρδιάς» γίνονται πρόβα ξανά και ξανά· γιατί ακόμα και έμπειροι πολιτικοί έχουν τρακ σήμερα. Σήμερα είμαστε όλοι αδέρφια, σήμερα είμαστε όλοι ένα.

credit Ελίνα Γιουνανλή

Σήμερα, μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών ολόκληρων στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα, η χαμένη έκτη αδερφή, το απαστράπτον σύμβολο ενός ολόκληρου πολιτισμού, επιστρέφει ανέλπιστα στην πατρίδα! Σαν άλλη αγαπημένη φίλη, θεία, χαμένη ξαδέρφη από το εξωτερικό, την περιμένει όλη η χώρα με τεράστια προσμονή. Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε, όπως τη σχεδιάσαμε, όπως την ονειρευτήκαμε. Όχι. Η υποδοχή της Καρυάτιδας από τη μαμά της, την Ελλάδα, είναι κωμωδία. Ξεκαρδιστική μεν, αμείλικτη δε.

Το έργο «Η Καρυάτιδα!» ήταν ανάθεση του Εθνικού Θεάτρου στον συγγραφέα, στο πλαίσιο του Αφιερώματος στο Νεοελληνικό έργο.

credit Ελίνα Γιουνανλή

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Μουσική: Larry Gus

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Σωτήρης Μανίκας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Μαρία Φιλίνη

Πρεμιέρα: 08.10.2025

Παραστάσεις: Τετάρτη & Κυριακή στις 19:00, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 25€, Φοιτητικό – Νεανικό 14€, 65 15€, Άνεργοι 8€, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€

Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Κάππα

Κυψέλης 2, Αθήνα