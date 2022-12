Δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης φωτίζεται γιορτινά για να υποδεχτεί τη συναυλία εκκλησιαστικού οργάνου της Ουρανίας Γκάσιου, της οργανίστας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Για μια ακόμη χρονιά, η βραβευμένη δεξιοτέχνης, που έχει στο βιογραφικό της πάμπολλες εμφανίσεις σε ιστορικούς καθεδρικούς ναούς και σε ονομαστές αίθουσες συναυλιών του εξωτερικού, θα μας ξεναγήσει μουσικά σε έναν μαγικό γαλαξία 6.000 αυλών!

Στο πρόγραμμα του ρεσιτάλ της, μερικές από τις ωραιότερες παρτιτούρες για εκκλησιαστικό όργανο που γράφτηκαν ποτέ για τη Θεία Γέννηση: αριστουργηματικά κοράλ του Johann Sebastian Bach, μελωδικά έργα του γερμανικού ρεπερτορίου (Georg Friedrich Haendel, Felix Mendelssohn), αλλά και δεξιοτεχνικές δημιουργίες γάλλων ρομαντικών συνθετών (César Frank, Jules Grison). Το ρεσιτάλ πλαισιώνεται φωνητικά από τη μετζοσοπράνο Μαρίτα Παπαρίζου, μια λυρική τραγουδίστρια με διεθνή πορεία, η οποία θα ερμηνεύσει χαρακτηριστικές άριες από το «Ορατόριο των Χριστουγέννων» του Bach και τον «Μεσσία» του Haendel καθώς και την καντάτα του Κάντορα της Λειψίας «Μόνο με τον Θεό επιθυμώ να ζω – Ψυχή και πνεύμα…».

Το μεγαλόπρεπο εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου, το μοναδικό αυτών των διαστάσεων σε όλη την Ελλάδα, θα αντηχήσει χαρμόσυνα την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, σκορπίζοντας στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες!

Η Oυρανία Γκάσιου…

… άρχισε σπουδές οργάνου το 1998 με τον Nicolas Kynaston, ως υπότροφος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Το 2004, με υποτροφία της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής του Λονδίνου, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες και ολοκλήρωσε με υποτροφία του Ιδρύματος Αλ. Ωνάσης. Αποφοίτησε με διάκριση

αποσπώντας επαίνους και βραβεία ερμηνείας, ανάμεσά τους το Dip RAM, την πιο υψηλή διάκριση της Ακαδημίας. Το 2006 ανακηρύχτηκε Pidem Organ Fellow της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου. Υπότροφος του Ιδρύματος Eric Thompson για δύο συνεχείς χρονιές, παρακολούθησε μαθήματα με τον Johannes Geffert στην Κολωνία και τη Susan Landale στο Λονδίνο και το Παρίσι.

Έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς: στον Διεθνή Διαγωνισμό Οργάνου του Σαιν Μωρίς της Ελβετίας, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της Άνδρου και στο Διαγωνισμό Εric Thiman της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου.

Εμφανίζεται τακτικά ως σολίστ, αλλά και σε συνεργασία με σύνολα μουσικής δωματίου, στις πιο σημαντικές αίθουσες συναυλιών και σε καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης: Καθεδρικός και Αβαείο του Ουεστμίνστερ, Άγιος Μαρτίνος των Αγρών, Αβαείο του Μπαθ, Καθεδρικοί του Άλτενμπεργκ, της Βαρκελώνης, της Ρίγας, της Κοπεγχάγης, του Βρότσλαβ, του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, Κάστρο της Μπρατισλάβας, Storkyrkan (Καθεδρικός του Αγίου Νικολάου) της Στοκχόλμης και Καθεδρικός Ναός της Βασιλείας (Ελβετία).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ οργάνου: Oundle της Μεγάλης Βρετανίας, Non Sola Scripta της Πολωνίας και Women of the World του Λονδίνου, όπου έπαιξε και μίλησε για το όργανο του Royal Festival Hall. Είναι η οργανίστα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Γαλλικής Προτεσταντικής Εκκλησίας του Λονδίνου. Διδάσκει στις σχολές του Καθεδρικού του Westminster και του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο καθώς και στο Ωδείο Αθηνών.

Η Μαρίτα Παπαρίζου…

… έκανε το ντεμπούτο της στη Γένοβα στον ρόλο του Όναρο, στην πρώτη σύγχρονη αναβίωση παγκοσμίως της «Αριάδνης στη Νάξο» του Πόρπορα, σχεδόν αμέσως μετά την επιλογή της από τον ΟΜΜΑ ως υποτρόφου του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρα Τριάντη» (1999).

Έχει εμφανιστεί σε πολλά ευρωπαϊκά λυρικά θέατρα και έχει συμπράξει με διεθνείς ορχήστρες αλλά και με τα σημαντικότερα ελληνικά μουσικά σύνολα. Έχει συνεργαστεί με την ΕΛΣ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ εντός και εκτός Αθηνών καθώς και στο πρόγραμμα «Opera Out of Opera», με συναυλίες σε Ρώμη, Αθήνα, Παμπλόνα και

Σάλτσμπουργκ.

Έχει τραγουδήσει Ιζαμπέλα στο Μασσύ και Σμέτον στο Μπιλμπάο δίπλα στην Άννα Μπολένα της Τζουν Άντερσον. Έχει ακόμη ερμηνεύσει τον ρόλο της Κίρκης στον «Τηλέμαχο ή Το νησί της Κίρκης» του Γκλουκ (α΄ σύγχρονη αναβίωση παγκοσμίως), αλλά και αυτόν της Μάρυ στον «Ιπτάμενο Ολλανδό» του Βάγκνερ. Για το ντεμπούτο της στον ρόλο της Κάρμεν (2009) έχει τιμηθεί με το βραβείο της «παραγωγής της χρονιάς» από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Η ηχογράφηση της «Αριάδνης στην Κρήτη» του Χαίντελ, στην οποία ερμηνεύει τον ρόλο του Ταυρίδη, με τους Σολίστες της Πάτρας υπό τον Γιώργο Πέτρου, έχει αποσπάσει αξιόλογες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου και του CHOC de la Musique.

Έχει ηχογραφήσει το προσωπικό CD «Vivaldi ma non solo» με τον Κλάουντιο Σιμόνε και τους Σολίστι Βένετι, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, καθώς και τον «Μάγο έρωτα» του Ντε Φάγια για την Ελληνική Ραδιοφωνία.

Έχει συνεργαστεί με φημισμένα μπαρόκ σύνολα και κορυφαίους μαέστρους σε εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ έχει λάβει μέρος σε συναυλίες με εμβληματικές συνθέσεις θρησκευτικής μουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δίνει συχνά συναυλίες με έργα μοντέρνων και σύγχρονων συνθετών, Eλλήνων και ξένων.

Τιμές εισιτηρίων

7,50 € (εκπτωτικά) • 10 € • 15 € • 20 € • 25 € • 30 € • 35 €

Διάρκεια

105 λεπτά (με διάλειμμα)

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr

Πληροφορίες

megaron.gr