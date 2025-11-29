Εκατόν δέκα χρόνια συμπληρώνονται στις 12 Δεκεμβρίου από την ημέρα που γεννήθηκε ο Φρανκ Σινάτρα, το 1915. Και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα ανέβει ένα γενέθλιο αφιέρωμα για τον θρύλο της παγκόσμιας μουσικής.

Συγκεκριμένα, η επιτυχημένη παράσταση «Happy Birthday Mr. Frank Sinatra – A Piano Bar Night» του Κώστα Τσαγγαρίδη επιστρέφει, χάρη στην αγάπη του κοινού που την ανανεώνει με sold-out εμφανίσεις. Ο πιανίστας-τραγουδιστής τιμά τα 110 χρόνια από τη γέννηση του θρύλου της μουσικής και του κινηματογράφου, προσκαλώντας το κοινό σε αυτό το αγαπημένο μουσικό ταξίδι, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Οι καλεσμένοι σε αυτό το «πάρτι γενεθλίων» θα πραγματοποιήσουν νοερά ένα ταξίδι στο παρελθόν, όπου η φωνή του Φρανκ Σινάτρα κυριαρχούσε παντού. Ο Κώστας Τσαγγαρίδης, με τη συναισθηματική του ευελιξία και τη μουσική του κομψότητα, θα εντρυφήσει στο πλούσιο ρεπερτόριο των τραγουδιών του θρυλικού καλλιτέχνη, δημιουργώντας μια βραδιά εμπνευσμένη από τραγούδια που έχουν συγκινήσει γενιές και γενιές. «Η κάθε λέξη ξεχειλίζει συναίσθημα, ματώνει την καρδιά σου και ταυτόχρονα τη θεραπεύει – ένα αληθινό οξύμορο», τονίζει ο Κώστας Τσαγγαρίδης, με ένα πάθος και στυλ που απηχούν τη γοητεία που έκανε τον Σινάτρα θρύλο και συνεχίζει: «Το Happy Birthday Mr. Frank Sinatra είναι ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που μας έμαθε να ζούμε My Way και να πιστεύουμε, με ακλόνητη αισιοδοξία, ότι The Best Is Yet to Come».

Ποιος είναι ο Κώστας Τσαγγαρίδης

Από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 1998, o Κώστας Τσαγγαρίδης έχει μαγέψει με τη δεξιοτεχνία του το κοινό σε διακεκριμένες αίθουσες και piano-bar σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι συνεργασίες του είναι πολλές και ποικίλες, με αξιοσημείωτες εμφανίσεις στο πλευρό του συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου (Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Thessaloniki), και με τον αρχιμουσικό Άκη Γεροντάκη (σε πλήθος περιστάσεων, από το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης μέχρι μουσικές παραστάσεις και ενορχηστρώσεις στο studio), κερδίζοντας τον σεβασμό του χώρου. Διεθνώς αναγνωρισμένος, κέρδισε το βραβείο στον διαγωνισμό τραγουδιού «Unisong 2003 International Song Contest» ως συνθέτης και στιχουργός του κομματιού «Winner of the Game». Εκτός από την ερμηνευτική του καριέρα, έχει εργαστεί ως καθηγητής σε ωδεία και μουσικές σχολές και έχει διευθύνει ως μαέστρος διάφορες μουσικοθεατρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Ο Κώστας Τσαγγαρίδης διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με τα διαχρονικά έργα του Frank Sinatra, η οποία έχει αναδειχθεί στις προηγούμενες αισθαντικές παραστάσεις του, «Sinatra Falls in Love», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτή η χρονιά σηματοδοτεί την έκτη εμφάνισή του στο Μέγαρο, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά του συγγένεια με τη μουσική του Sinatra και εδραιώνοντας περαιτέρω την καταξίωσή του ως αγαπημένου καλλιτέχνη για το κοινό όλων των ηλικιών.

Πότε: Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, 20:00

Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη

Εισιτήρια: €18 (κανονικό), Προσφορά Early Bird €15 (έως 30/11)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com