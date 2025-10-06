Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς πολιτικού διχασμού, με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να παρεμβαίνει δυναμικά. Ο Μερτς δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την αποχώρηση της Γερμανίας από τη διοργάνωση, σε περίπτωση που το Ισραήλ αποκλειστεί από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) μετά από ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Η θέση της Γερμανίας είναι σαφής και ηχηρή. Ο Καγκελάριος χαρακτήρισε τη συζήτηση για την απαγόρευση συμμετοχής του Ισραήλ ως «σκανδαλώδη», τονίζοντας εμφατικά: «Το Ισραήλ ανήκει στη Eurovision».

Σε δηλώσεις του σε παρουσιάστρια γερμανικού talk show, ο Μερτς δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας, δηλώνοντας: «Αν το Ισραήλ αποκλειστεί, θα υποστηρίξω να μη λάβουμε μέρος». Η δήλωση αυτή καθιστά τη Γερμανία –μία από τις χώρες των «big five» που χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό τον διαγωνισμό– την πρώτη χώρα που απειλεί ανοιχτά με αποχώρηση αν συμβεί ο αποκλεισμός.

Η ψηφοφορία της EBU, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά τον Νοέμβριο, θα κρίνει εάν το Ισραήλ θα μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026, λόγω των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στη Γάζα.

Από τη μία πλευρά, χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία και η Αυστραλία έχουν ταχθεί κατά του αποκλεισμού. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία (επίσης μέλος των «big five» καθώς και η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία, έχουν απειλήσει να αποσυρθούν αν το Ισραήλ λάβει μέρος.