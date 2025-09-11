Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που μόλις ξεκινάει φέρνει δύο πρεμιέρες που θα μας στείλουν σίγουρα στα σινεμά. Η μία είναι ο «Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε», ο επίλογος της σειράς εποχής που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς όσο λίγες και σημείωσε επιτυχία και στον κινηματογράφο, ρίχνει τίτλους τέλους.

Και η άλλη ταινία που θα συγκινήσει σίγουρα το κοινό – πολλοί προβλέπουν πως θα πάει ολοταχώς για Όσκαρ – είναι η «Συναισθηματική Αξία», το στιβαρό οικογενειακό ψυχόδραμα του Γιοακίμ Τρίερ. Ενδιαφέρον έχει και το «Καυτό Γάλα», το βαθιά ψυχολογικό δράμα της βραβευμένης με Όσκαρ σεναριογράφου Ρεμπέκα Λένκιεβιτς και αποτελεί ελληνική συμπαραγωγή με γυρίσματα μεταξύ άλλων σε Κερατσίνι, Νέα Μάκρη και Λαύριο.

Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε

Σκηνοθεσία: Σάιμον Κέρτις

Σενάριο: Τζούλιαν Φέλοουζ

Μουσική: Τζον Λαν

Πρωταγωνιστούν: Χιου Μπόνεβιλ, Τζιμ Κάρτερ, Μισέλ Ντόκερι, Πολ Τζιαμάτι, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Πενέλοπε Γουίλτον

Διάρκεια: 124 λεπτά

Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, 2025

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Το παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την οικογένεια Κρόουλι και το προσωπικό του Πύργου να οδεύουν στη δεκαετία του 1930. Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton.

Συναισθηματική Αξία

Σκηνοθεσία: Γιοακίμ Τρίερ

Σενάριο: Εσκιλ Βογκτ, Γιοακίμ Τριέρ

Μουσική: Χάνια Ράνι

Πρωταγωνιστούν: Ρενάτε Ράινσβε, Στέλαν Σκάρσγκορντ, Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας, Ελ Φάνινγκ

Διάρκεια: 135 λεπτά

Νορβηγία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2025

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Η Μακριά Πορεία

Σκηνοθεσία: Φράνσις Λόρενς

Σενάριο: Τζέι Τι Μόλνερ

Μουσική: Τζερεμάια Φρέιτις

Πρωταγωνιστούν: Κούπερ Χόφμαν, Ντέιβιντ Τζόνσον, Γκάρετ Γουέρινγκ, Τατ Νιούοτ, Τσάρλι Πλάμερ, Μπεν Γουάνγκ, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Τζόρνταν Γκονζάλες, Τζος Χάμιλτον, Τζούντι Γκριρ, Μαρκ Χάμιλ

Διάρκεια: 108 λεπτά

Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Κάθε χρόνο, πενήντα έφηβοι αγόρια συγκεντρώνονται για ένα γεγονός γνωστό σε όλη τη χώρα ως «Η Μακριά Πορεία». Ανάμεσα στους φετινούς επιλαχόντες βρίσκεται ο δεκαεξάχρονος Ρέι Γκαράτι. Ξέρει τους κανόνες: προειδοποιήσεις δίνονται αν πέσεις κάτω από την απαιτούμενη ταχύτητα, αν σκοντάψεις, αν καθίσεις. Μετά από τρεις προειδοποιήσεις… φεύγεις για πάντα. Κι αυτό που ακολουθεί λειτουργεί ως ανατριχιαστική υπενθύμιση ότι μπορεί να υπάρξει μόνο ένας νικητής στην Πορεία. Ο ένας που θα επιβιώσει.

Καυτό Γάλα

Σκηνοθεσία: Ρεμπέκα Λένκιεβιτς

Σενάριο: Ρεμπέκα Λένκιεβιτς

Μουσική: Μάθιου Χέρμπερτ, The Heat Inc.

Πρωταγωνιστούν: Εμα ΜακΚέι, Φιόνα Σο, Πάτσι Φεράν, Γιαν Γκαέλ, Βαγγέλης Μουρίκης, Βενσάν Περέζ, Βίκι Κριπς

Διάρκεια: 93 λεπτά

Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 2025

Διανομή: Rosebud.21

Η υπόθεση

Η Ρόουζ (Φιόνα Σο) και η κόρη της, Σοφία (Έμμα Μάκι), ταξιδεύουν από την Αγγλία στην Αλμέρια, μια παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας, για να συναντήσουν τον Δρ. Γκόμεζ, έναν αινιγματικό θεραπευτή. Ο λόγος; Ελπίζουν ότι ο Δρ. Γκόμεζ ίσως μπορέσει να δώσει τη λύση στη μυστηριώδη ασθένεια της Ρόουζ, που την έχει καθηλώσει σε αμαξίδιο εδώ και πολλά χρόνια. Η Σοφία, η οποία ασφυκτιά φροντίζοντας τη μητέρα της όλη της τη ζωή, αρχίζει σιγά-σιγά να ξεπερνάει τις αναστολές της στην αποπνικτική ατμόσφαιρα της εξωτικής πόλης, μαγεμένη και από την ελκυστική Ίνγκριντ (Βίκι Κριπς), την οποία συναντά τυχαία σε μια παραλία. Όμως, η καινούργια αυτή ελευθερία της Σοφία αναστατώνει την αυταρχική της μητέρα, όσο οι συσσωρευμένες εντάσεις και πικρίες της σχέσης του σιγοβράζουν υπό το καυτό φως του ήλιου, οδηγώντας σταδιακά σε οριστική ρήξη και μία δραματική σύγκρουση ζωής και θανάτου…

Τερατομουντζούρες

Σκηνοθεσία: Σεθ Γουόρλεϊ

Σενάριο: Σεθ Γουόρλεϊ

Μουσική: Κόντι Φράι

Πρωταγωνιστούν: Τόνι Χέιλ, Ντ’ Αρσι Κάρντεν, Μπιάνκα Μπελ, Κου Λόρενς, Κέιλον Κοξ

Διάρκεια: 92 λεπτά

Η.Π.Α., 2024

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Όταν το βιβλίο με τα σκίτσα ενός νεαρού κοριτσιού πέφτει σε μια παράξενη λίμνη, τα σχέδιά της ζωντανεύουν – απρόβλεπτα, χαοτικά και επικίνδυνα αληθινά. Καθώς η πόλη αρχίζει να καταρρέει, εκείνη και ο αδελφός της πρέπει να εντοπίσουν τα πλάσματα προτού προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά. Ο πατέρας τους, σε έναν αγώνα δρόμου για να τους βρει μέσα στο χάος, πρέπει να διασχίσει μια πόλη σε κρίση για να ενώσει ξανά την οικογένειά του και να σταματήσει την καταστροφή που ποτέ δεν σκόπευαν να προκαλέσουν.

Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Απειρου

Σκηνοθεσία: Χαρούο Σοτοζάκι

Σενάριο: Ufotable

Μουσική: Γιούκι Κατζιούρα, Γκο Σιίνα

Με τις φωνές των: Νατσούκι Χαναέ, Ακάρι Κιτό, Γιοσιτσούγκου Ματσούοκα, Χιρό Σιμόνο, Τακαχίρο Σακουράι, Ακίρα Ισιντα

Διάρκεια: 155 λεπτά

Ιαπωνία, 2025

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Τάντζιρο Κάμαντο – ένα αγόρι που εντάχθηκε σε μια οργάνωση αφιερωμένη στο κυνήγι δαιμόνων, το Σώμα Κυνηγών Δαιμόνων, αφού η μικρότερη αδελφή του, Νέζουκο, μετατράπηκε σε δαίμονα. Καθώς γινόταν όλο και πιο δυνατός και εξέλισσε τις φιλίες και τους δεσμούς του με τα άλλα μέλη της οργάνωσης, ο Τάντζιρο πολέμησε πολλούς δαίμονες μαζί με τους συντρόφους του, Ζενίτσου Αγκάτσουμα και Ινόσουκε Χασίμπιρα. Στην πορεία, έφτασε να πολεμήσει στο πλευρό των υψηλότερων σε βαθμό ξιφομάχων του Σώματος Κυνηγών Δαιμόνων, των Χάσιρα, συμπεριλαμβανομένων του Πυλώνα της Φλόγας Κιότζουρο Ρενγκόκου στο Τρένο Μούγκεν, του Πυλώνα του Ήχου Τένγκεν Ουζούι, στην Κόκκινη Συνοικία, του Πυλώνα της Ομίχλης Μουιτσίρο Τόκιτο και του Πυλώνα της Αγάπης Μιτσούρι Κανρότζι στο Χωριό των Ξιφουργών. Κι ενώ τα μέλη του Σώματος των Κυνηγών Δαιμόνων και οι Χάσιρα συμμετέχουν σε ένα ομαδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, προετοιμαζόμενοι για την επικείμενη μάχη εναντίον των δαιμόνων, ο Μουζάν Κιμπουτσούτζι εμφανίζεται στην Έπαυλη Ουμπουγιασίκι. Με τον αρχηγό του Σώματος των Δαιμόνων σε κίνδυνο, ο Τάντζιρο και οι Χάσιρα σπεύδουν στο αρχηγείο, αλλά βυθίζονται σε ένα μυστηριώδες χώρο από τον Μουζάν Κιμπουτσούτζι. O Τάντζιρο και το Σώμα των Κυνηγών Δαιμόνων καταλήγουν στο οχυρό των δαιμόνων – το Κάστρο του Απείρου. Και έτσι, το πεδίο μάχης είναι έτοιμο καθώς η τελική μάχη μεταξύ του Σώματος των Κυνηγών Δαιμόνων και των δαιμόνων ξεκινά.