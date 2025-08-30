Μετά την εξαιρετικά θερμή ανταπόκριση του κοινού στις προβολές του Ιουλίου, το Επί Κολωνώ ανακοινώνει νέες προβολές σημαντικών και βραβευμένων ταινιών και για τον Σεπτέμβρη!

Έτσι λοιπόν η δροσερή αυλή του, πάντα δραστήριου, θεάτρου ανοίγει και πάλι από τις 5 Σεπτεμβρίου και μετατρέπεται σε θερινό σινεμά προσφέροντας μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία στην πόλη! Κάτω από τον ίσκιο του πλάτανου, με τα αρώματα γιασεμιού και το στήσιμο μιας πολυμορφικής οθόνης θα φιλοξενηθούν, καθόλη τη διάρκεια του μήνα, ταινίες που αγαπήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ένα θερινό σινεμά φτιαγμένο από ανθρώπους του θεάτρου, για σινεφίλ θεατές, που αναζητούν ποιοτικές προβολές ανεξάρτητου κινηματογράφου, σε ένα περιβάλλον αυθεντικό και δημιουργικό.

Από τις 5 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα προβληθούν σε εναλλασσόμενο πρόγραμμα οι ακόλουθες ταινίες:

«Καμία Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» των αδελφών Κοέν, σε σενάριο Κόρμακ ΜακΚάρθυ

«Η χώρα των νομάδων» σε σενάριο και σκηνοθεσία Κλόι Ζάο

«Ο ένοικος» σε σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι και σενάριο Ρομάν Πολάνσκι και Ζεράρ Μπρακ

«Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» σε σενάριο και σκηνοθεσία Μάρτιν ΜακΝτόνα

«Rango» σε σκηνοθεσία του Γκόρε Βερμπίνσκι, σενάριο Τζον Λόγκαν

«Το Μερίδιο των Αγγέλων» σε σκηνοθεσία Κεν Λόουτς και σενάριο Πολ Λάβερτυ

Αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε εβδομάδας: more.com & epikolono.gr

Αναλυτικά οι ταινίες

Καμία Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους (No Country for Old Men, διάρκεια: 122΄, 2007)

Μετά από μια αποτυχημένη δοσοληψία ναρκωτικών στα σύνορα Τέξας–Μεξικού, ένας εργάτης βρίσκει στην έρημο δύο εκατομμύρια δολάρια και σύντομα γίνεται στόχος ενός αμείλικτου δολοφόνου.

Το έργο είναι μια ατμοσφαιρική κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Κόρμακ ΜακΚάρθυ, σε σκηνοθεσία των αδελφών Κοέν. Πρωταγωνιστούν οι Τόμι Λι Τζόουνς, Τζος Μπρόλιν και Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο οποίος τιμήθηκε με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ανατριχιαστική ερμηνεία του.

Η ταινία κυκλοφόρησε το 2007, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς και αποσπώντας συνολικά τέσσερα Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου), δύο BAFTA και πολυάριθμες άλλες διακρίσεις. Έχει χαρακτηριστεί ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Η χώρα των νομάδων (Nomadland, διάρκεια: 107΄, 2020)

Μια γυναίκα (Φράνσις Μακ Ντόρμαντ) που έχει χάσει τον άντρα της και μένει άνεργη στα 60 της χρόνια ως απόρροια της οικονομικής κρίσης, αποφασίζει να ζήσει ως νομάς και ξεκινάει με το τροχόσπιτό της ένα ταξίδι στην δυτική Αμερική. Σε αυτό το ταξίδι θα γνωρίσει ένα νέο τρόπο ζωής και θα δημιουργήσει δεσμούς με άλλους νομάδες. Η χώρα των νομάδων ξεκινάει ως μια ιστορία μοναξιάς και θλίψης, που, όμως, σου φανερώνει την ομορφιά αυτού του κόσμου και σου γεννά μια λαχτάρα για ελευθερία. Η ταινία σε κερδίζει με το ρεαλισμό της, την υπέροχη φωτογραφία της και τα βαθιά συναισθήματα των ηρώων της. Απέσπασε τρία Όσκαρ, καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και Α’ γυναικείου ρόλου.

Ο ένοικος (The Tenant, διάρκεια: 126΄, 1976)

Ένας άντρας (Ρομάν Πολάνσκι) νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο μπάνιο του οποίου είχε αυτοκτονήσει ο προηγούμενός του ένοικος. Η εχθρική στάση που έχουν ο σπιτονοικοκύρης, ο θυρωρός και οι γείτονες απέναντί του τον δυσκολεύει να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον. Μετά το θάνατο μιας φίλης του, ο ένοικος οδηγείται σιγά σιγά στην παράνοια πιστεύοντας ότι σπιτονοικοκύρης και γείτονες συνωμοτούν ώστε να οδηγήσουν και τον ίδιο στην αυτοκτονία. Ο ένοικος είναι ένα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας που συγκαταλέγεται από κάποιους ανάμεσα στις καλύτερες ταινίες του Πολάνσκι.

Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, διάρκεια: 115΄, 2017)

Όταν η έρευνα για τον βιασμό και τη δολοφονία της κόρης της βαλτώνει, μια μητέρα αποφασίζει να προκαλέσει την αδράνεια των τοπικών αρχών: νοικιάζει τρεις διαφημιστικές πινακίδες κοντά στην πόλη και καταγγέλλει δημοσίως την αστυνομία, φέρνοντας απέναντί της ολόκληρη την κοινότητα.

Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, ξεχωρίζει για τις συγκλονιστικές ερμηνείες των Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Σαμ Ρόκγουελ και Γούντι Χάρελσον.

Απέσπασε δύο Όσκαρ (Α’ Γυναικείου και Β’ Ανδρικού Ρόλου), τέσσερις Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου και Β’ Ανδρικού Ρόλου) και πέντε BAFTA, μεταξύ πολλών άλλων βραβείων.

Rango (Διάρκεια: 107΄, 2011)

Ένας οικόσιτος χαμαιλέοντας βρίσκεται ξαφνικά και άθελά του στην άγρια έρημο μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Προσπαθώντας να επιβιώσει στο άγνωστο και αφιλόξενο περιβάλλον, καταφέρνει να εξουδετερώσει ένα γεράκι που τον κυνηγάει χωρίς ούτε ο ίδιος να καταλάβει πώς. Οι κάτοικοι της πόλης τον ανακηρύσσουν ήρωα και έτσι ο Rango χρίζεται σερίφης της πόλης από το δήμαρχο. Η ταινία Rango είναι ένα γούεστερν κινουμένων σχεδίων που καυτηριάζει την πολιτική εξουσία και την οικονομική διαφθορά απευθυνόμενο σε κοινό όλων των ηλικιών. Η ταινία βραβεύτηκε ως καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων σε πλήθος φεστιβάλ, ενώ ο Τζόνι Depp, δίνοντας φωνή στον Rango, ξεχώρισε με την ερμηνεία του.

Το μερίδιο των αγγέλων (The Angels’ Share, διάρκεια: 101΄, 2012)

Ένας νεαρός με βίαιη συμπεριφορά καταδικάζεται σε κοινωνική εργασία για ξυλοδαρμό λίγο πριν τη γέννηση του πρώτου του παιδιού. Όταν θα τον πάρει για πρώτη αγκαλιά ορκίζεται να αλλάξει ζωή και να εξασφαλίσει στο γιο του ένα καλύτερο μέλλον. Γεννημένος όμως σε μια φτωχογειτονιά της Γλασκώβης που μαστίζεται από την ανεργία πόσο εύκολο είναι να δραπετεύσει κανείς από το περιθώριο; Τη διέξοδο θα δώσει μια επίσκεψη σε ένα αποστακτήριο ουίσκι. Ο Κεν Λόουτς, με αυτό το ρεαλιστικό παραμύθι για τους λιγότερο τυχερούς αυτού του κόσμου, υπογράφει μια τρυφερή κωμωδία γεμάτη αισιοδοξία και ελπίδα και μία από τις καλύτερές του ταινίες.

Τοποθεσία: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 5138067

Είσοδος δωρεάν με δελτίο εισόδου: more.com

Κάθε θεατής μπορεί να κρατήσει μέχρι δυο θέσεις σε κάθε προβολή