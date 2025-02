Ο θρυλικός σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με μια άτιτλη προς το παρόν ταινία, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου 2026 από την Universal Pictures.

Το έργο που χαρακτηρίζεται ως ένα μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, θα έχει λαμπερό καστ, με πρωταγωνιστές τους Τζος Ο’Κόνορ και Έμιλι Μπλαντ. Στο πλευρό τους θα βρίσκονται οι Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόλιν Φερθ και Ιβ Χιούσον.

Steven Spielberg Event Movie Moves To June 2026; Daniels' Next Movie Temporarily Unset https://t.co/2rZ2zA79bG — Deadline (@DEADLINE) February 18, 2025

Οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι ελάχιστες ωστόσο θα βασίζεται σε μια ιστορία του Σπίλμπεργκ. Το σενάριο θα αναλάβει ο Ντέιβιντ Κεπ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον διάσημο σκηνοθέτη σε εμβληματικές ταινίες όπως το «Jurassic Park» και «Ο Πόλεμος των Κόσμων».

Σύμφωνα με το AP, το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να είναι γεμάτο από πρεμιέρες υπερπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των: «Avengers: Doomsday» (1 Μαΐου), «The Mandalorian and Grogu» (22 Μαΐου), «Toy Story 5» (19 Ιουνίου), «The Odyssey» (17 Ιουλίου) και «Spider-Man 4» (24 Ιουλίου).

Η Universal είχε αρχικά προγραμματίσει την πρεμιέρα της επόμενης ταινίας των βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του «Everything Everywhere All At Once», Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ στις 12 Ιουνίου 2026 αλλά όπως γνωστοποίησε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία για την επίσης χωρίς τίτλο ταινία.

H πιο πρόσφατη κινηματογραφική δημιουργία του διάσημου σκηνοθέτη ήταν το «The Fabelmans» που κυκλοφόρησε το 2022 και έλαβε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Πηγή: ΑΠΕ