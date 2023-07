Η απεργία των σεναριογράφων και των ηθοποιών του Χόλιγουντ έχει προκαλέσει σωρεία αναβολών τόσο σε γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών και ταινιών, όσο και σε ολόκληρη τη βιομηχανία του θεάματος. Τώρα, δέχεται πλήγμα και ο θεσμός των βραβείων Emmy.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bbc.com, τα βραβεία Emmy, τα οποία επρόκειτο να διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, αναβλήθηκαν λόγω των απεργιών στο Χόλιγουντ. Τόσο τα μέλη του Writers Guild of America, του σωματείου που εκπροσωπεί τους σεναριογράφους, όσο και του Screen Actors Guild, που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, απεργούν στη μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων 60 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ανήκουν στα συνδικάτα δεν μπορούν να εργαστούν ή να κάνουν οποιαδήποτε διαφήμιση, οπότε δεν μπορούν να εμφανιστούν στις εκδηλώσεις απονομής των βραβείων. Η νέα ημερομηνία για την τελετή του 2023 δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά οι διοργανωτές θέλουν να περιμένουν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία με τις τηλεοπτικές εταιρείες.

Η WGA και η συντεχνία των ηθοποιών της οθόνης (SAG-AFTRA) προσπαθούν επί του παρόντος να διαπραγματευτούν με τη Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στις παραγωγές και της δίκαιης κατανομής των κερδών στην εποχή του streaming.

Emmy Awards 2023 postponed as Hollywood actors and writers strike https://t.co/eJv0welSx7 — BBC News (World) (@BBCWorld) July 28, 2023

Για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια, τα Emmy θα δοθούν αργότερα

Το βραβείο Emmy είναι το σημαντικότερο αμερικανικό βραβείο στην τηλεόραση, με τις σειρές Succession, The Last of Us, The White Lotus και Ted Lasso να ηγούνται των φετινών υποψηφιοτήτων. Η 75η απονομή των βραβείων Emmy είχε, αρχικά, προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό θα σήμαινε πως θα διεξαγόταν σε μια άδεια αίθουσα χωρίς οικοδεσπότη.

Επιπλέον, οι συγγραφείς της WGA αναλαμβάνουν συχνά το να γράψουν κείμενα και για τους οικοδεσπότες και τους παρουσιαστές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί μια εκπομπή, χωρίς τη συνδρομή τους.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που τα βραβεία Emmy αναβάλλονται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν ως απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Η ψηφοφορία για τα βραβεία θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά μένει να φανεί το αν, όντως, θα απονεμηθούν τα βραβεία. Είναι επίσης πιθανό να αναβληθούν, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, και τα βραβεία Creative Arts Emmy, με τα οποία γιορτάζονται τα καλλιτεχνικά και τεχνικά επιτεύγματα στην τηλεόραση.