Όταν το 2006 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη η ιδιαίτερη περσόνα του Μπόρατ με την ταινία «Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan» δημιουργήθηκε μεγάλη διαμάχη και σύγχυση. Ο Σάσα Μπάρον Κοέν έπαιξε τον σεξιστή, αντισημίτη δημοσιογράφο Μπόρατ Σαγκτίγιεφ από το Καζακστάν, ο οποίος ταξίδεψε σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζοντας την υπομονή των ανυποψίαστων Αμερικανών από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες.

Και όταν το σίκουελ αυτής της ταινίας, «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodestic Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan», έφτασε στους κινηματογράφους το 2020, έφερε μαζί του ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση και αντιπαράθεση -συν μια σειρά υποψηφιοτήτων. Ακολουθούν ορισμένα γεγονότα για την απόλυτη κωμωδία που δεν γνωρίζετε.

Έμπνευση για τη δημιουργία του Μπόρατ αποτέλεσε ένας Εβραίος γιατρός

Ενώ έκανε διακοπές στο Αστραχάν στη νότια Ρωσία, ο Σάσα Μπάρον Κοέν συνάντησε έναν γιατρό που θεωρούσε ότι ήταν ξεκαρδιστικός και ήταν παρόμοιος με αυτό που θα γινόταν ο Μπόρατ αργότερα -εκτός από τον ρατσισμό, τη μισογυνία και/ή τον αντισημιτισμό. Αρχικά, ο κωμικός ηθοποιός μετέτρεψε αυτόν τον γιατρό σε χαρακτήρα με το όνομα Alexi Krickler, έναν δημοσιογράφο από τη Μολδαβία που είχε πρόβλημα να κατανοήσει τη βρετανική κουλτούρα.

Αρχικός σκηνοθέτης της ταινίας ήταν ο Τοντ Φίλιπς

Ο Τοντ Φίλιπς, σκηνοθέτης των επιτυχιών Old School, The Hangover και The Joker, δέχτηκε απειλές για την ζωή του, οι οποίες τον τρόμαξαν τόσο πολύ ώστε να αναγκαστεί να παραιτηθεί από τη σκηνοθεσία της ταινίας. Η επίσημη εκδοχή, ωστόσο, αναφέρει ότι ο Φίλιπς έφυγε λόγω «δημιουργικών διαφορών».

Οι σκηνές του Καζακστάν γυρίστηκαν σε ένα χωριό της Ρουμανίας

Οι 1.000 κάτοικοι του χωριού Glod, στη Ρουμανία, είχαν την ενημέρωση ότι θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ που θα αφορά στις δυσκολίες της ζωής τους. Μόλις, ωστόσο, οι κάτοικοι του χωριού ανακάλυψαν την αλήθεια, κατέθεσαν μήνυση.

Το Καζακστάν ενοχλήθηκε από την αρνητική δημοσιότητα που προκάλεσε η ταινία

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν τοποθέτησε ένα τετράσέλιδο ένθετο στους New York Times μιλώντας για τα θετικά του χαρακτηριστικά, με σκοπό την καταπολέμηση της αρνητικής δημοσιότητας που έκανε ο χαρακτήρας του Μπόρατ στη χώρα τους. Όταν ο πρόεδρος του Καζακστάν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν ο Μπόρατ βγει στους κινηματογράφους, ο Μπάρον Κοέν -ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Μπόρατ- πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου μπροστά στην πρεσβεία του Καζακστάν διαψεύδοντας το ένθετο των New York Times, ισχυριζόμενος ότι ο πρόεδρος του Καζακστάν βρέθηκε στις ΗΠΑ για την προώθηση του Μπόρατ.

Ο Κοέν δεν προέβλεπε να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη ως Μπόρατ

Μετά την κυκλοφορία του Μπόρατ το 2006, ο Κοέν είπε ότι θα αποσύρει τον χαρακτήρα καθώς ήταν πολύ αναγνωρίσιμος και αρκέστηκε μόνο σε περιστασιακές εμφανίσεις ως καλεσμένος σε εκπομπές και σε κάποιες τελετές απονομής βραβείων. Στη συνέχεια, ενώ συμμετείχε σε ένα γύρισμα για το σόου του Τζίμι Κίμελ το 2018 στο οποίο πήγαινε πόρτα-πόρτα ως Μπόρατ, εξεπλάγη πόσο λίγοι άνθρωποι καταλάβαιναν τι συνέβαινε. Έτσι, τα σχέδια για μια ταινία με τον συνταγματάρχη Erran Mora, έναν αντιτρομοκρατικό εμπειρογνώμονα ναυάγησαν και ήρθε στο προσκήνιο και πάλι η περσόνα του Μπόρατ, με την δεύτερη ταινία Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan να παίζεται στους κινηματογράφους το 2020.