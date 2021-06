Ο πλανήτης όπου ο Captain Kirk μάχεται τον Gorn στο 18ο επεισόδιο του Star Trek πρέπει να φαίνεται οικείος στους θαυμαστές του franchise. Το ίδιο σκηνικό, άλλωστε, έχει εμφανιστεί στο Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Voyager, Star Trek: Enterprise, Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991) και στο remake του το 2009.

Το συγκεκριμένο σκηνικό, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο σύμπαν Star Trek, καθώς το Vasquez Rocks στη Νότια Καλιφόρνια έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 200 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, που πολύ συχνά παρουσιάζεται ως εξωγήινος πλανήτης.

Ποιο είναι ο λόγος που το συγκεκριμένο σημείο συμμετέχει σε τόσες πολλές παραγωγές;

Βραχώδεις πλάκες εκτείνονται προς τα πάνω σε απότομες γωνίες δημιουργώντας δραματικούς σχηματισμούς που στην κυριολεξία κόβουν την ανάσα. Πρόκειται για ένα φυσικό σετ παραγωγής που έχει διαμορφωθεί πριν από 25 εκατομμύρια χρόνια με ηφαιστειακή δραστηριότητα ουσιαστικά πάνω από το ρήγμα του Άγιου Ανδρέα, στη διασταύρωση των τεκτονικών πλακών της Βόρειας Αμερικής και του Ειρηνικού, και απέχει λιγότερο από μια ώρα με το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το mentalfloss.com, βασισμένο στα λεγόμενα το Τομ Σκοτ, η δημοτικότητα του τοπίου οφείλεται στην ουσία στην τοποθεσία του. Ο βραχώδης σχηματισμός βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1,5 χλμ. από αυτό που είναι γνωστό ως Studio Zone του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με τους κανόνες της ένωσης του Χόλιγουντ, οποιεσδήποτε τοποθεσίες βρίσκονται εντός 50 χιλιομέτρων από τη διασταύρωση μεταξύ της λεωφόρου West Beverly και της λεωφόρου North La Cienega στο Λος Άντζελες είναι τοπικές στο Χόλιγουντ.

Εάν οι σκηνοθέτες θέλουν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα έξω από αυτόν τον «κύκλο», θα πρέπει να αποζημιώσουν το καστ και το συνεργείο της ταινίας για το «ταξίδι» που θα πραγματοποιήσουν εκτός βάσης τους. Έτσι, προκειμένου να αποφευχθούν τα υπέρογκα έξοδα και οι αποζημιώσεις προς τους συντελεστές των ταινιών -οι οποίοι δεν είναι και λίγοι- επιλέγεται η συγκεκριμένη τοποθεσία για να οριστεί ως το φυσικό σκηνικό για τα γυρίσματα, πολύ πιο φιλική προς τον προϋπολογισμό της ταινίας.

Ο συγκεκριμένος κανόνας της ένωσης του Χόλιγουντ, λοιπόν, είναι ο λόγος για τον οποίο τόσα πολλά μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο επιλέγουν να παραμείνουν εντός του συγκεκριμένου «κύκλου», χρησιμοποιώντας το βραχώδες τοπίο Vasquez Rocks ως φυσικό σκηνικό.