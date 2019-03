Η Hello Kitty ετοιμάζεται για... καριέρα στο Χόλιγουντ

Είναι μάλλον το πιο διάσημο γατάκι στον κόσμο, και έχει αποτυπωθεί σε κάθε είδους προϊόν, ρούχα, γραφική ύλη, τσάντες, καφέ, θεματικά πάρκα, τούρτες, τα πάντα. Αυτό που δεν είχε η πολυαγαπημένη ανά τον κόσμο Hello Kitty ήταν μία ταινία. Αλλά αυτό μέχρι τώρα.

Η ιαπωνική εταιρεία Sanrio, η οποία έχει τα δικαιώματα της Hello Kitty ανακοίνωσε συνεργασία με τη New Line Cinema, του ομίλου Warner Bros και τη συνεργαζόμενη Flynn για να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη τις περιπέτειες του χαρακτήρα καρτούν. Προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις διάρκειας πέντε ετών για τα κινηματογραφικά δικαιώματα, όχι μόνο της Hello Kitty, αλλά και άλλων χαρακτήρων της Sanrio, όπως οι Gudetama, My Melody και Little Twin Stars.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν η ταινία, η πρώτη αγγλόφωνη, με πρωταγωνίστρια τη γατούλα Hello Kitty θα είναι κινουμένων σχεδίων ή live – action, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το διάσημο καρτούν συνήθως είναι ροζ και συχνά λάμπει. Η Hello Kitty είναι πλέον διαθέσιμη σε διάφορα σχήματα, μεγέθη και σχέδια. Από πέρυσι, ακόμη και ένα τρένο υψηλής ταχύτητας με σχέδιο Hello Kitty διασχίζει την Ιαπωνία ενώ υπάρχει και αεροπλάνο «δικό της».

Σύμφωνα με το Variety, παραγωγός της ταινίας θα είναι ο Μπο Φλιν (Skyscraper, Rampage, San Andreas και Hercules) και εκτελεστική παραγωγός η Γουέντι Τζέικομπσον. Η ιαπωνική εταιρεία που πρωτοδημιούργησε το κόμικ θα συμμετάσχει στην παραγωγή. Η αναζήτηση για τη συγγραφική και καλλιτεχνική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει.

«Είμαι χαρούμενος που το 'Hello Kitty' και άλλοι διάσημοι χαρακτήρες της Sanrio θα κάνουν το Χολιγουντιανό τους ντεμπούτο» είπε ο πρόεδρος και ιδρυτής της Sanriο Shintaro Tsuji. «Η Hello Kitty ήταν και παραμένει σύμβολο φιλίας και ελπίζουμε η ταινία να διευρύνει τον κύκλο φιλίας στον κόσμο».

Η Hello Kitty επινοήθηκε το 1974. To brand είναι πλέον ένα από τα πιο γνωστά εξαγωγικά προϊόντα και επιχειρηματική δραστηριότητα δισεκατομμυρίων δολαρίων: Υπάρχουν πολλά προϊόντα από σχολικά είδη, ρούχα, αξεσουάρ, κόμικς, τηλεοπτικές σειρές με το διάσημο γατάκι.

Η Sanrio έχει πλέον περισσότερα από 50.000 προϊόντα Hello Kitty σε 130 χώρες παγκοσμίως. Έχει δημιουργήσει επίσης δύο πάρκα ψυχαγωγίας στην Ιαπωνία που περιστρέφονται γύρω από τον κόσμο της Hello Kitty και άλλους χαρακτήρες.