Θλίψη στο χώρο της μουσικής προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ράντι Μάισνερ. Ο Αμερικανός μπασίστας, τραγουδιστής και συνιδρυτής του ροκ συγκροτήματος Eagles έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρονών. Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε στον επίσημο ιστότοπο των Eagles οι οποίοι τον περιέγραψαν ως «αναπόσπαστο» κομμάτι της επιτυχίας τους.

Ο Ράντι Μάισνερ βοήθησε στο σχηματισμό του συγκροτήματος το 1971, ενώ το «Take It To The Limit», το οποίο έγραψε ο ίδιος, είναι μόνο ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια στα οποία «δάνεισε» τη φωνή του. Ο Μάισνερ συμμετείχε στα πρώτα πέντε άλμπουμ του συγκροτήματος: Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights και Hotel California.

Οι Eagles – ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία – έχουν πουλήσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο και μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

Η ανακοίνωση των Eagles

«Οι Eagles με θλίψη αναφέρουν ότι το ιδρυτικό μέλος, ο μπασίστας και τραγουδιστής, ο Randy Meisner, πέθανε χθες το βράδυ (26 Ιουλίου) στο Λος Άντζελες σε ηλικία 77 ετών, λόγω επιπλοκών από τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Ως αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος, ο Randy ήταν στην πρώτη γραμμή της μουσικής επανάστασης που ξεκίνησε στο Λος Άντζελες, στα τέλη της δεκαετίας του 1960» τονίζει η ανακοίνωση των Eagles οι οποίοι σημείωσαν πως αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πότε θα τελεστεί η κηδεία του.