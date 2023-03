Συγκίνηση προκαλεί ο παρουσιαστής του BBC Τζόνι Ίργουιν μιλώντας για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

Ο Τζόνι Ίργουιν, έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα τον Νοέμβριο του 2020, μοιράστηκε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τις προσπάθειές του να μην επηρεάσει η ασθένειά του την καθημερινότητά του.

Το Νοέμβριο είχε ανακοινώσει πως «δεν ξέρει πόσος καιρός» του έχει απομείνει. Έτσι αποφάσισε να γιορτάσει πρόωρα τα 50α γενέθλιά του με ένα μεγάλο πάρτι. Συνολικά παρευρέθηκαν 170 αγαπημένα πρόσωπα. «Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Επέλεξα μια playlist με μερικές σπουδαίες μουσικές από τη δεκαετία του ’90 και του 2000 και ο κόσμος ήρθε από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Δεν ήξερα το μέγεθος της πίστης και της γενναιοδωρίας που θα έδειχναν οι φίλοι μου», λέει στη Sun και προσθέτει.

«Έμεινα άναυδος και μαγεμένος από την υποστήριξή τους, καθώς και από την υποστήριξη των οικογενειών μας, οι οποίες ήταν εκπληκτικές. Ήθελα απλώς να κάνω κάτι για να γιορτάσω τα γενέθλιά μου και δεν είχα ιδέα πόσοι άνθρωποι θα εμφανίζονταν πραγματικά. Ήταν απίστευτο».

Jonnie Irwin gives heartbreaking update on terminal cancer https://t.co/2T2Mn1VXu7 — The Sun (@TheSun) March 16, 2023

Και ενώ το πάρτι αποτελεί για αυτόν μια χαρούμενη ανάμνηση, δεν ισχύει το ίδιο για πολλές καθημερινές δραστηριότητές του, που όπως διηγείται του είναι πλέον δύσκολες.

Σε μια συγκινητική εξιστόρηση, ο Τζόνι Ίργουιν διηγήθηκε πόσο δύσκολο του είναι να παίξει ποδόσφαιρο με τον γιό του. «Προσπάθησα να παίξω ποδόσφαιρο με τον Ρεξ τις προάλλες και ήμουν στο τέρμα και δεν μπορούσα να πλησιάσω τη μπάλα. Ήταν τόσο απογοητευτικό».

«Είμαι πολύ αθλητικός και ξαφνικά… ήταν σαν να ήταν η πρώτη φορά που επιχειρούσα να παίξω ποδόσφαιρο. Ένιωσα σαν παππούς. Και αυτό με λύγισε λίγο. Πάντα σκεφτόμουν, ‘είμαι ένας μεγαλύτερος μπαμπάς, αλλά θα ηγούμαι από μπροστά’, αλλά τώρα είμαι πίσω», είπε.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής «A Place in the Sun» του Channel 4 και της εκπομπής «Escape to the Country» του BBC, παρά τις δυσκολίες, είναι αποφασισμένος να δώσει τη μάχη για τον ίδιο αλλά και την οικογένειά του, τη 40χρονη σύζυγό του Τζες, τον γιό του Ρεξ, κατά δίδυμα παιδιά του Ράφα και Κόρνακ, δύο ετών. «Είμαι αδύναμος τώρα, εύθραυστος… αλλά είμαι ακόμα εδώ», δηλώνει.