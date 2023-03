Σοβαρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στην Ουκρανία, καθώς ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαϊλο Ποντόλιακ, παρασημοφόρησε την Ksyusha Maneken, μοντέλο και πρώην συνοδό για τη συμβολή κατά της ρωσικής εισβολής.

Όπως αναφέρει το The New Voice of Ukraine υπάρχουν αντιδράσεις για δύο λόγους. Πρώτον γιατί αρκετοί δεν μπορούν να βρουν πως σχετίζεται με τον πόλεμο ένα μοντέλο και δεύτερον, επειδή στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονταν «σε ποιον ανήκει η Κριμαία», όταν αποσχίστηκε το 2014.

Εντούτοις, η Ksyusha Maneken ανακοίνωσε πως έλαβε παράσημο και ότι μετά το τέλος του πολέμου θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μάλιστα, η υπηρεσία πληροφοριών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις για την παρασημοφόρηση της influencer που εργάστηκε ως συνοδός από τα 19 έως και τα 22 έτη, αναφέροντας πως «υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας μας, που είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την Ουκρανία με συγκεκριμένες αποστολές».