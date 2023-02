Ολονυχτία χθες (23/2) στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μίρεν δάκρυσε όταν απήγγειλε την αγγλική εκδοχή του ποιήματος «Take Only What Is Most Important» του Σέρχι Ζαντάν.

Η ηθοποιός, μόλις ολοκλήρωσε την απαγγελία, χαρακτήρισε το ποίημα πολύ «δυνατό και σημαντικό» και κατέληξε: «Ειρήνη για την Ουκρανία, δημοκρατία για την Ουκρανία και ελευθερία για την Ουκρανία».