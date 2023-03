Τουρνουά πολεμικών τεχνών διοργανώνουν το τελευταίο διάστημα νεοναζί στις ΗΠΑ ώστε να προωθήσουν τη θεωρία της λευκής υπεροχής, να στρατολογήσουν και να εκπαιδεύσουν νέα μέλη. Η σύνδεση μεταξύ ακροδεξιών και πολεμικών τεχνών δεν είναι κάτι καινούργιο. Ακόμη και επιφανείς αθλητές του χώρου ανά τον κόσμο έχουν εκφράσει ακραίες θέσεις. Ωστόσο στο παρασκήνιο, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική.

To «sportswashing», η πρακτική της διοργάνωσης και αξιοποίησης τουρνουά πολεμικών τεχνών (κυρίως MMA ή Μποξ) για την προώθηση της ακροδεξιάς είναι αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, από νεοναζιστικές οργανώσεις σε Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, αλλά και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τη Ρωσία. Στο παρελθόν ο Guardian είχε αναδείξει την εν λόγω δράση ακροδεξιών ομάδων στη γηραιά ήπειρο και την αξιοποίηση λεσχών πολεμικών τεχνών ως εκκολαπτήρια οπαδων θεωριών μίσους.

Στη Γερμανία, πέρυσι, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για την καταστολή του ακροδεξιού εξτρεμισμού στη χώρα, οι αρχές πραγματοποίησαν και εφόδους σε σπίτια νεοναζί που σχετίζονται με τέτοιες λέσχες. Μεταξύ αυτών ήταν μέλη των νεοναζιστικών ομάδων Knockout 51, Combat 18 και Atomwaffen Division. Τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης Combat 18, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνδέονται στενά με την προώθηση των νεοναζιστικών αγώνων «Kampf der Nibelungen» (KdN), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ακροδεξιάς σκηνής πολεμικών τεχνών.

Τα προηγούμενα χρόνια, ένα από τα δημοφιλέστερα νεοναζιστικά τουρνουά ήταν το White Rex, που διοργανώνεται στη Ρωσία και φαίνεται να αποτέλεσε έμπνευση για πολλούς ακροδεξιούς άλλων χωρών. Το Vice, σε πρόσφατο δημοσίευμά του, αναφέρει πως εδώ και μερικούς μήνες έχουν διοργανωθεί τουλάχιστον δύο νεοναζιστικά τουρνουά πάλης στις ΗΠΑ, διαπιστώνοντας πως το fightclub των νεοναζί έχει περάσει για τα καλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Birth of a New Frontier: Το φαινόμενο εξαπλώνεται στις ΗΠΑ

Πάνω και γύρω από το ρινγκ, που στήθηκε σε μια αποθήκη στη Νότια Καλιφόρνια, νεοναζί είτε επευφημούσαν, είτε μάχονταν, συμμετέχοντας στο «Birth of a New Frontier», στο πρώτο τουρνουά πάλης των υποστηρικτών της «λευκής υπεροχής», όπως προβλήθηκε. «Λευκή νεολαία σε εξέγερση – Αυτό είναι το Birth of a New Frontier», ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα που συνόδευαν το τουρνουά.

Από το πρώτο Birth of a New Frontier, τον Αύγουστο του 2022, τουλάχιστον ακόμη ένα τουρνουά έχει πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη Daily Kos, διοργανώθηκε στο Πάσκο της Ουάσινγκτον, στο Hapo Center, το τουρνουά με τίτλο Martyr’s Day Rumble, που στόχο είχε να τιμήσει τον Robert Matthews, επικεφαλής της νεοναζιστικής συμμορίας, the Order. Η εν λόγω συμμορία ήταν υπεύθυνη για πολλές ληστείες και τη δολοφονία του Εβραίου παρουσιαστή Alan Berg, το 1984. Οι υπεύθυνοι του Hapo Center ισχυρίστηκαν στην Daily Kos ότι η συγκέντρωση διαλύθηκε όταν διαπιστώθηκε περί τίνος πρόκειται και ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές.

Οι νεοναζί που βρίσκονται πίσω από αυτές τις διοργανώσεις υπόσχονται κι άλλα τουρνουά, για περισσότερη δικτύωση. Όπως συμβαίνει και με τα νεοναζιστικά black metal festival, υπογραμμίζει το Vice, οι υποστηρικτές της λευκής υπεροχής από διάφορες ομάδες συγκεντρώνονται ώστε να οργανώσουν τα σχέδια τους, αλλά και να μαζέψουν χρήματα.

Προπαγανδιστικό βίντεο για το τουρνουά «Birth of a New Frontier»

Σε εκείνη την πρώτη συγκέντρωση του «Birth of a New Frontier», εκφωνήθηκαν ναζιστικοί χαιρετισμοί και απονεμήθηκαν μετάλλια που παραπέμπουν σε φασιστικά σύμβολα. Η μουσική που ακουγόταν ήταν σε ανάλογο κλίμα, ενώ στα σώματα των περισσότερων μπορούσε κανείς να διακρίνει φασιστικά και ναζιστικά τατουάζ.

Σε μια συνέντευξη, που παρουσιάστηκε σε προπαγανδιστικό βίντεο, ένας εκ των νικητών, που μόλις είχε αγωνιστεί, τόνισε για το τουρνουά ότι «βοηθά να αποδείξουμε ότι η ιδεολογία μας είναι ανώτερη». Ένας άλλος παρευρισκόμενος σημείωσε πως ένα τέτοιο τουρνουά δεν θα ήταν δυνατό να οργανωθεί πριν από μια δεκαετία και αυτό επιβεβαιώνει πως «γινόμαστε πιο δυνατοί και πιο τολμηροί».

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο νεοναζιστικό τουρνουά, που προέρχονταν από κάθε γωνιά των ΗΠΑ, ήταν μεταξύ άλλων γνωστές μορφές της αμερικανικής ακροδεξιάς και μέλη γνωστών οργανώσεων της θεωρίας της «λευκής υπεροχής», όπως το «Rise Above Movement» (RAM) και το «Patriot Front». Το τουρνουά προωθήθηκε και από πολλές άλλες φασιστικές οργανώσεις.

Η βιτρίνα του αμερικανικού εθνικισμού

«Αυτό το τουρνουά δεν ήταν για τους πολλούς. Ήταν για τους αφοσιωμένους στις πολεμικές τέχνες και στην οικοδόμηση της εθνικιστικής κουλτούρας. Κάθε μαχητής και παρευρισκόμενος κατάλαβε πως συμμετείχε σε μια ιστορική πρώτη εκδήλωση και τα επόμενα χρόνια θα είναι περήφανος που βρισκόταν εκεί», αναφερόταν σε ακροδεξιά ιστολόγια που διαφήμιζαν το τουρνουά ως τη «βιτρίνα της δύναμης του αμερικανικού εθνικισμού».

«Όχι μόνο αφυπνίζουμε το πνεύμα του πολεμιστή, αλλά αποδεικνύουμε πως μπορούμε να οργανωθούμε μόνοι μας, εκτός των βασικών δομών. Δημιουργούμε μια αντικουλτούρα αντίστασης […] Για πρώτη φορά μαχητές από όλο το φάσμα μπήκαν στο ρίνγκ για να παλέψουν για την αδελφότητα και τους κοινούς μας στόχους», ανέφεραν μηνύματα στο Telegram για το τουρνουά και σημείωναν:

«Ο χώρος ήταν λιτός, η εκδήλωση ήταν ιδιωτική και οι προσκλήσεις περιορισμένες σε αριθμό. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο θα χρησιμεύσει ως το θεμέλιο για αυτό που χτίζουμε και θα μας εκτοξεύσει προς ένα μέλλον συνεχούς επέκτασης, οδηγώντας μας σε νέα ύψη».

Η ακροδεξιά ιστοσελίδα, Hyphen Report, έγραψε για το τουρνουά: «Πραγματικά οι εχθροί μας δεν μπορούν να κάνουν πολλά για να σταματήσουν το φαινόμενο. Και το πιο συναρπαστικό είναι ότι ακόμη δεν το γνωρίζουν. Με τα θεμέλια του ανταγωνισμού και της αδελφοσύνης, είναι απλώς θέμα χρόνου να δημιουργηθεί μια κρίσιμη επαναστατική μάζα, που θα σαρώσει τη Δύση, όπως συνέβη το 1776 και το 1935. Και όταν συμβεί δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση κανενός που θα βρεθεί στο δρόμο μας».

«Η ακροδεξιά πάντα προσπαθεί να βρει νέους δρόμους για να γίνει mainstream και αυτός είναι ο πιο πρόσφατος», δήλωσε στο Vice ο δημοσιογράφος David Neiwert, που ασχολείται εδώ και χρόνια με την ακροδεξιά στις ΗΠΑ. «Σημαίνει ότι άλλο ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής θα πρέπει να μάθει πώς να αναγνωρίζει τους τοξικούς απατεώνες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια ενεργή καμπάνια και θα διαδοθεί», πρόσθεσε. Σε μια παλαιότερη συνέντευξη το 2021 στο VICE, ο Pavel Klymenko, εκπρόσωπος του δικτύου Fare για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο, περιέγραψε ως φυσική εξέλιξη για τους νεοναζί μαχητές του MMA να περάσουν από τα ρινγκ ακόμη και σε πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες.

Το πρόσωπο πίσω από τις νεοναζιστικές λέσχες

Το δημοσίευμα του Vice σχετικά με αυτά τα τουρνουά εστιάζει και σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο από το νεοναζιστικό χώρο. Πρόκειται για τον Rundo, τον πρώην ηγέτη της νεοναζιστικής street fighting ομάδας Rise Above Movement (RAM). Το εν λόγω πρόσωπο έχει κατηγορηθεί για μια σειρά εγκλημάτων στις ΗΠΑ και αυτή τη στιγμή φέρεται να έχει διαφύγει στην Ευρώπη.

Ο Rundo φαίνεται πως έχει οργανώσει ένα δίκτυο εθνικιστικών λεσχών με τη μορφή τοπικών γυμναστηρίων, που συνεργάζονται με τις νεοναζιστικές και νεοφασιστικές ομάδες. Με μια ματιά στο Telegram, όπου γίνεται η στρατολόγηση και η οργάνωση, εμφανίζονται πάνω από 25 λέσχες σε διάφορες χώρες και ειδικοί είπαν στο Vice ότι ο αριθμός είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερος. Η αποκεντρωμένη φύση των ομάδων επιτρέπει στην καθεμιά να προσαρμόζεται στην τοπική κοινότητα, που σημαίνει ότι κάθε λέσχη διαφέρει πολύ σε μέγεθος και στιλ.

«Θα γίνουν κι άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Θα πηγαίνουμε από πολιτεία σε πολιτεία. Θα κάνουμε όλο και περισσότερες. Θα υπάρξουν περισσότερες λέσχες δραστηριότητας. Θα είναι η street culture του λευκού εθνικισμού», ανέφερε ο Rundo σε βίντεο στο YouTube για το fightclub των νεοναζί.