Δυνάμεις αυτονομιστών, που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, πραγματοποιούν έφοδο στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη της Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου των αυτονομιστών, Έντουαρντ Μπασούριν.

Οι αυτονομιστές, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουν στόχο να «απελευθερώσουν» το εργοστάσιο το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ένας άλλος αυτονομιστής, ο Ντένις Πουσίλιν, σύμφωνα με το RIA.

Μέσα στο εργοστάσιο, υπάρχουν εκτός από Ουκρανούς στρατιώτες και πολλοί άμαχοι, που κρύβονται εκεί για να γλιτώσουν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί» ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η μάχη για την κατάληψη της Μαριούπολης

Η Ρωσία, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, συνέχιζε να προσπαθεί να καταλάβει πλήρως τη Μαριούπολη, οι τελευταίοι υπερασπιστές της οποίας αψήφησαν προχθές Κυριακή το τελεσίγραφο του ρωσικού στρατού να καταθέσουν τα όπλα. «Οι στρατιωτικοί μας βρίσκονται ακόμη εκεί. Θα δώσουν μάχη μέχρις εσχάτων», είπε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), το λιμάνι στρατηγικής σημασίας «πιθανόν καταλήφθηκε» από τους Ρώσους το Σάββατο, «παρά τις διαψεύσεις του ουκρανικού επιτελείου».

Η κατάληψη της πόλης χαρακτηρίζεται σημαντική νίκη για τη ρωσική πλευρά: της επιτρέπει να εδραιώσει τα εδαφική κέρδη της κατά μήκος των ακτών στην Αζοφική Θάλασσα και να συνδέσει το Ντονμπάς, που εν μέρει ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές, με την Κριμαία, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.