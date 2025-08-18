Τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου μικρού παιδιού, στοίχισε η επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία ενώ τραυμάτισε άλλους 17.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος της πόλης σήμερα, μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αυτόν των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για πυρκαγιές σε πολυκατοικία εξαιτίας της επιδρομής των drones.

Η πόλη, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

