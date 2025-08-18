Στα ύψη βρίσκεται πλέον η τιμή από το ελληνικό street food που δεν είναι άλλο από το σουβλάκι. Η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων φαίνεται να μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας καθώς η τιμή σε μερικές περιοχές της Αθήνας φτάνει μέχρι και τα 4,5 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των σουβλατζίδικων επικαλούνται τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες εξηγώντας πως η αύξηση της τιμής στα σουβλάκια ήταν δυστυχώς μονόδρομος για τους ίδιους.

«Τα κρέατα από τα οποία παράγουμε το σουβλάκι έχουν πάει 100% πάνω. Πώς θα μείνει το σουβλάκι στάσιμο; Και ο κόσμος έχει δίκιο. Γιατί λέει ήταν 3,5 και τώρα πήγε 4,5, πώς γίνεται;» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο ιδιοκτήτης εστιατορίου.

«Ένα σουβλάκι των 100 γραμμαρίων θα φτάσει κοντά στα 2,5 με 3 ευρώ περίπου, σκέτο. Συν πίτες συν ψωμιά, συν πατάτες και τα υπόλοιπα θα κοντέψει το τάλιρο. Πραγματικά κάνουμε προσπάθεια να μην ανεβάσουμε τίποτα. Δεν το θέλουμε» σημείωσε.