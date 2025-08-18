Μια εικόνα πιο φθινοπωρινή παρά καλοκαιρινή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η αστάθεια θα επηρεάσει κυρίως τα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται έντονα φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμων. Παρά τη μεταβολή, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, πριν ο υδράργυρος πάρει εκ νέου την ανιούσα από τα μέσα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo, η σημερινή ημέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, οι οποίες από το μεσημέρι θα δώσουν βροχές και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Δυτική Θεσσαλία, η Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και η Νοτιοδυτική Ήπειρος, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 17 έως 29, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 18 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 34, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 18 έως 33 και στην Κρήτη από 17 έως 34 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες όμως θα πυκνώσουν προς το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες και σποραδικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αρχικά αραιές νεφώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα γίνουν πιο πυκνές, δίνοντας τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί.

Η αυριανή ημέρα, Τρίτη 19 Αυγούστου 2025, θα ξεκινήσει με τοπικές νεφώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες θα δώσουν πρόσκαιρους όμβρους και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αν και στα ηπειρωτικά δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς. Στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα δυτικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και βόρειοι στα ανατολικά με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με μεσημβρινές και απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου, στο βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά οι πρωινές ώρες θα ξεκινήσουν με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και θα κυριαρχήσει ξανά η ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια το απόγευμα. Οι άνεμοι στο βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο.