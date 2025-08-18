Οι βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 18/8. Κανονικές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες ενώ άνεμοι έως 5 μποφόρ θα πνέουν στο Νότιο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 17 έως 29, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 33 και στην Κρήτη από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες όμως από το μεσημέρι θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων, σποραδικών βροχών, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.