Ασταμάτητα είναι τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Μετά τη Νάπολι, στην κούρσα για τον 23χρονο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έχει μπει και η Λίβερπουλ!

Μάλιστα σύμφωνα με το δημοσίευμα από την Αγγλία οι «κόκκινοι» είναι έτοιμοι να κάνουν πρόταση στον Ολυμπιακό , ώστε να αποκτήσουν τον Τζολάκη το προσεχές καλοκαίρι για να αντικαταστήσει τον Άλισον, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει.

«Η Λίβερπουλ έχει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη ως νέο στόχο, καθώς προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Άλισον, αν και οι Reds θα αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από έως και επτά ομάδες για την υπογραφή του», αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει πως στην ουρά για τον Τζολάκη είναι και οι Νάπολι, Άρσεναλ, Γιουβέντους και Ρόμα, με τη Λίβερπουλ να έχει τον πρώτο λόγο.

🚨NEW: Liverpool have joined the likes of Napoli, Arsenal, Juventus and Roma in pursuing Olympiacos star Tzolakis.



Mamardashvili has already joined as Alisson’s potential successor, but Liverpool want to give him solid competition.



Ο Τζολάκης έχει αγωνιστεί σε 7 από τα 8 ματς της φετινής League Phase του Champions League και έχει κρατήσει 2 φορές ανέπαφη την εστία του, στα πιο σημαντικά ματς της πορείας του Ολυμπιακού, με την Καϊράτ και την Λεβερκούζεν. Στο ελληνικό πρωτάθλημα στα 21 ματς που έχει αγωνιστεί έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του 13 φορές.