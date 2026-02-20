Οι λάτρεις των σειρών με θέμα το έγκλημα έχουν πλέον νέο νέα εμμονή, καθώς το Cash Queens, η γαλλόφωνη σειρά οκτώ επεισοδίων που μόλις κυκλοφόρησε στο Netflix έχει προκαλέσει φρενίτιδα. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, η σειρά κατέλαβε την 7η θέση στα αμερικανικά charts και κυριαρχεί επίσης σε χώρες όπως η Γαλλία, η Κένυα και η Ισπανία. Το μυστικό της επιτυχίας; Συνδυάζει αληθινή ιστορία, ένταση, χιούμορ και ανθρώπινη φιλία σε μια πλοκή γεμάτη απρόβλεπτες ανατροπές.

Η ιστορία ακολουθεί πέντε φίλες που αποφασίζουν να ληστέψουν τράπεζες για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις ίδιους και τις οικογένειές τους. Ο πυρήνας της πλοκής είναι η Ρόζαλι, ανύπαντρη μητέρα που, μετά την ανακοίνωση ότι θα πρέπει να ζήσει με μόλις 30 ευρώ την εβδομάδα λόγω του χρέους του φυλακισμένου συζύγου της, σχεδιάζει να κλέψει 100.000 ευρώ από την τράπεζα όπου εργάζεται.

Μαζί της η χαοτική μασέρ Κιμ, η ξαδέρφη Άλεξ, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής, και η Σοφία, άλλη μια ανύπαντρη μητέρα με πιεστικά οικονομικά προβλήματα. Μαζί σχεδιάζουν κάθε βήμα της ληστείας, μεταμφιέζονται με ψεύτικες γενειάδες και τροποποιητές φωνής και εμπλέκουν ακόμη και την πελάτισσα της Κιμ, Χλόη, ως το μέσο διαφυγής τους.

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, το καστ είναι ένα δυναμικό σύνολο ταλαντούχων Γαλλίδων ηθοποιών, με την Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot και Tya Deslauriers να δίνουν ζωή στους χαρακτήρες, ενώ οι François Damiens, Sami Outalbali, Olivier Rosemberg και Jonathan Cohen υποστηρίζουν την πλοκή με εξαιρετικές ερμηνείες.

Οι θεατές έχουν ενθουσιαστεί, καθώς σχόλια όπως «Το έβλεπα σε ένα βράδυ» και «Συναισθήματα, αγωνία, γέλιο -όλα σε μία σειρά» δείχνουν την απήχηση της σειράς, ενώ πολλοί επαίνεσαν τη ζεστασιά, τη φιλία και τον ρεαλισμό των χαρακτήρων.

Το πιο συναρπαστικό στοιχείο είναι ότι η σειρά βασίζεται στην αληθινή ιστορία των Gang des Amazones, μιας ομάδας πέντε γυναικών που πραγματοποίησε επτά ληστείες για να βοηθήσει μία ανύπαντρη μητέρα και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τη δική τους ζωή. Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της όγδοης ληστείας και, παρά την αρχική σοβαρότητα των κατηγοριών, καταδικάστηκαν με αναστολή της ποινής φυλάκισης.

Το Cash Queens συνδυάζει ένταση, χιούμορ και αληθινή ιστορία, δημιουργώντας μια σειρά που καταφέρνει να συναρπάσει και να διασκεδάσει, αποδεικνύοντας ότι οι καλύτερες ιστορίες εγκλήματος δεν είναι μόνο φαντασία -κάποιες είναι πραγματικές.

*Εξωτερική φωτογραφία @Netflix