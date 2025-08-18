Φρίκη έχει προκαλέσει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στα Χανιά με πρωταγωνιστεί έναν 56χρονο που μαχαίρωσε τη σύντροφό του.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, αφού προηγήθηκε έντονος καβγάς του ζευγαριού.

Ο άνδρας φέρεται αρχικά να χτύπησε την 45χρονη σύντροφό του με καρέκλα και στη συνέχεια, όταν εκείνη προσπάθησε να διαφύγει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα στο στήθος.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 18/8 το Mega σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα και η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή Χανίων έχει οριστεί για την Τρίτη.