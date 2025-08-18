Σοκ έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό βίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου στις Σπέτσες με θύμα έναν 18χρονο.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 18/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα Mega» όλα έγιναν για τα μάτια κάποιας κοπέλας, ενώ οι δύο παρέες που διαπληκτίστηκαν ήταν γνωστές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο καβγάς τους φαίνεται να κορυφώθηκε μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του 18χρονου θύματος.

Ο δράστης έφυγε από το σημείο, ενώ ο 18χρονος που έπεσε θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου και διαπιστώθηκε κάταγμα στη γνάθο του.

Το θύμα δεν υπέβαλε εκείνη τη στιγμή μήνυση και την επόμενη ημέρα μετέβη στην Αθήνα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου και έκανε εξετάσεις. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, του οποίου η γνωμάτευση θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα και κατά πόσο σοβαρά θα μπορούσαν να ήταν.