Σπαρακτική φωτογραφία: Η τελευταία συνάντηση ζευγαριού με κορονοϊό στο νοσοκομείο

Είναι μαζί εδώ και 50 χρόνια. Ο 79χρονος Γκέρι και η 76χρονη Μπάρμπαρα Τζάρετ μπήκαν στο νοσοκομείο πριν από δύο εβδομάδες με κορονοϊό. Με τη βοήθεια των εργαζομένων του νοσοκομείου κατάφεραν να συναντηθούν ίσως για τελευταία φορά.

Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας επιδεινώθηκε και έτσι από το νοσοκομείο επιτράπηκε στο ηλικιωμένο ζευγάρι να πουν το τελευταίο αντίο, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο Γκέρι και η Μπάρμπαρα από το Μπέρκσάιρ της Αγγλίας νοσηλεύονται σε διαφορετικoύς θαλάμους στο νοσοκομείοFrimley Park. Η κόρη τους Κλόι, η οποία ανάρτησε τη συγκινητική φωτογραφία των γονιών της, ανέφερε πως η μητέρα της «έμοιαζε να βρίσκεται στο τέλος».

Σύμφωνα με την ίδια, οι γονείς της είχαν «πολύτιμο» επιπλέον χρόνο μαζί χάρη στις «απίστευτες» προσπάθειες του νοσοκομείου.

In the midst of a pandemic peak, staff (namely a consultant, a surgeon and a HCA) at FPH just made sure my dad saw my mum for what is likely the last time. THAT is our NHS. For God’s sake protect it as much as you can. pic.twitter.com/uykA0TBuRF

— Chloe Keljarrett (@chloejeankj) January 12, 2021