Εισβολή στο Καπιτώλιο: Το FBI είχε προειδοποιήσει για «εξτρεμιστές που πήγαιναν στην Ουάσινγκτον για πόλεμο»

Οι ΗΠΑ προσπαθούν ακόμη να «ξεμουδιάσουν» από τις πρωτόγνωρες σκηνές που εκτυλίχθηκαν κάποιες ημέρες στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τα όσα συνέβησαν, ενώ προχωρούν οι έρευνες για να βρεθούν όσοι συμμετείχαν στην εισβολή.

Στο πλαίσιο αυτό, τα γραφεία του FBI στη Βιρτζίνια με εσωτερικό υπόμνημά τους, μία ημέρα προτού οι υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εισβάλουν στο Καπιτώλιο, προειδοποιούσαν ότι «εξτρεμιστές» σχεδιάζαν να πάνε στην Ουάσινγκτον και μιλούσαν για «πόλεμο», γράφει η εφημερίδα Washington Post.

Σε μια διαδικτυακή συζήτηση, έγιναν συγκεκριμένες εκκλήσεις για βιαιοπραγίες όπως: «Να είστε έτοιμοι να πολεμήσετε. Το Κογκρέσο χρειάζεται να ακούσει τζάμια να σπάνε, πόρτες να τις κλοτσάνε και να χυθεί το αίμα των σκλάβων-στρατιωτών τους του BLM και των Pantifa» αναφέρεται στο έγγραφο που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ακρωνύμιο BLM αναφέρεται στο κίνημα Black Lives Matter, ενώ η λέξη Pantifa είναι ένας υποτιμητικός, υβριστικός όρος για τα μέλη του κινήματος Antifa. «Γίνετε βίαιοι. Σταματήστε να το αποκαλείται πορεία ή συλλαλητήριο ή διαμαρτυρία. Πηγαίνετε εκεί έτοιμοι για πόλεμο. Θα πάρουμε τον πρόεδρό μας ή θα πεθάνουμε. Τίποτα άλλο δεν θα επιτύχει αυτόν τον στόχο», συνεχίζει το κείμενο.

Οι Ομοσπονδιακές Αρχές επιβολής του νόμου έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός υπόπτου, τον οποίο θέλουν να ανακρίνουν σχετικά με τον φόνο του αστυνομικού του Καπιτωλίου, Μπράιαν Σίκνικ, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι.

U.S. Capitol Police just shared this picture with me. This man is wanted for questioning in connection with the murder of fallen Capitol Police Officer Brian Sicknick.

If you recognize this man, please call FBI at 1-800-225-5324 or visit https://t.co/rl0XXPPml6 pic.twitter.com/i9BDi2wBK4

— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) January 12, 2021