Εμβόλιο κορονοϊού: Τι λέει για τους λόγους που θα το κάνει ένα από τα πρώτα ζευγάρια Βρετανών που θα εμβολιαστούν

Οι πρώτοι Βρετανοί εμβολιάζονται ήδη, με 70 νοσοκομεία της Αγγλίας να εφοδιάζονται με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech και να το χορηγούν σε ηλικιωμένους άνω των 80 ετών, αλλά και κάποιους νοσοκομειακούς.

Ο εμβολιασμός αποσκοπεί να προστατεύσει πρώτα τους πιο ευάλωτους και ένας από αυτούς είναι και ο 87χρονος παππούς 9 εγγονιών Dr Hari Shukla.

«Χαρούμενος που θα κάνω το καθήκον μου» δήλωσε ο ινδικής καταγωγής ηλικιωμένος, «νιώθω ότι είναι το καθήκον μου να το κάνω, να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Είμαι πολύ άνετος και χαρούμενος που γίνομαι ο πρώτος», δήλωσε ο Dr Shukla, που θα κάνει το εμβόλιο σήμερα στο Νιούκαστλ, πλάι στη σύζυγό του Ranjan.

Dr Hari Shukia will make history as the NHS begins rolling out the biggest immunisation programme in its history 👏👏👏 https://t.co/p6SZ1DX9uX

Ο πατέρας 4 παιδιών και παππούς 9 εγγονιών γίνεται έτσι ένας από τους πρώτους Βρετανούς που θα κάνουν το εμβόλιο του κορονοϊού.

Ο Shukla και η 83χρονη σύζυγός του θα λάβουν σήμερα την πρώτη δόση του εμβολίου. Ο Hari Shukla είναι συνταξιούχος καθηγητής και ειδικός στις φυλετικές σχέσεις. Η δεύτερη δόση θα του χορηγηθεί έπειτα από 21 μέρες.

«Όσο με αφορά, είμαι ενθουσιασμένος. Περιμέναμε αυτό το εμβόλιο εδώ και πολύ καιρό. Έχοντας έρθει σε επαφή με το προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας, ξέρω πια πόσο σκληρά εργάζονται όλοι και είμαι πολύ ευγνώμων για ό,τι έχουν κάνει για να μας κρατήσουν ασφαλείς κατά την πανδημία».

BREAKING NEWS!

V-Day gets underway in the North East.

The first Covid-19 vaccination has been delivered at the RVI in Newcastle this morning to race relations campaigner Hari Shukla.

He even got a sticker. pic.twitter.com/f4cKQnHwoE

— BBC Radio Newcastle (@bbcnewcastle) December 8, 2020