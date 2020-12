Απήγαγε και βίασε σε χαντάκι την 4χρονη εγγονή του γείτονα και το δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο

Σε θάνατο καταδικάστηκε ένας άντρας στην Κίνα για τη σεξουαλική επίθεση στην 4χρονη εγγονή του γείτονά της, την οποία είχε απαγάγει προηγουμένως από το σπίτι της.

Ο 54χρονος Λιου καταδικάστηκε για τον βιασμό σήμερα από δικαστήριο στη βορειοανατολική Κίνα, για τις φριχτές του πράξεις τον περασμένο Αύγουστο.

Το μικρό κορίτσι, γνωστό με το ψευδώνυμο Γιαν Γιαν, δίνει ακόμη μάχη για τη ζωή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς υπέστη σοβαρές μολύνσεις και τραύαματα, δήλωσε ο πατέρας της.

Η φριχτή υπόθεση σόκαρε την Κίνα. Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνιση στην τοπική αστυνομία το βράδυ της 29ης Αυγούστου. Όπως είχαν πει στις Αρχές, πριν από την εξαφάνιση της μικρής, ο γείτονάς τους Λιου είχε περάσει από το σπίτι για να ζητήσει ένα ποτό.

